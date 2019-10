Celjani (na fotografiji Diogo Silva) so Ribnico zapustili z zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Šlo je za derbi vodilnih ekip državnega rokometnega prvenstva, obe sta bili pred 8. krogom še neporaženi. Celjani so se zavedali, da jim na ribniškem terenu ne bo lahko.

Pred srednim obračunom v zadnjih treh poskusih niso okusili zmage, dvakrat se je tekma končala brez zmagovalca, enkrat pa so morali Ribničanom priznati premoč. A tokrat jim je vendarle uspelo Ribnico zapustiti prešerne volje.

Celjani na odmor s +2

Ribničani so derbi začeli dobro, hitro so dosegli dva zadetka, potem pa so tudi Celjani zaigrali bolje. Začeli so izkoriščati malce nezbrano igro gostiteljev v obrambi, dobivali so dvoboje ena na ena, tekmeca so silili v napake in povedli že s +4 (6:10). Ribničani so še pravi čas strnili vrste v obrambi, vse bolj razpoložen je bil vratar Nebojša Bojić, ki je ubranil štiri strele s krila, hitro so stopili zaostanek. V zadnjem napadu prvega polčasa, v katerem je bil s štirimi zadetki najučinkovitejši celjski napadalec Diogo Silva, je Kristjan Horžen prehitel sireno in z devetih metrov matiral Bojića za 11:13.

V nadaljevanju so Celjani stopili na plin, gostitelje, ki so se začeli spuščati v boje ena na ena, so zaustavili s čvrsto obrambo, na drugi strani igrišča so pridno polnili mrežo in z golom Gala Marguča hitro pobegnili na +5 (12:17). Prednosti niso več izpustili iz rok, končni izid je ob sireni z zadetkom s krila postavil Uroš Knavs.

Pri Celjanih je bil s šestimi zadetki najučinkovitejši Josip Šarac, pri gostiteljih jih je prav toliko dosegel Risto Vujačić.

Liga NLB, 8. krog

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 8 8 0 0 16 RIKO RIBNICA 8 7 0 1 14 TRIMO TREBNJE 7 5 1 1 11 DOBOVA 7 4 0 3 8 GORENJE VELENJE 7 3 0 4 6 URBANSCAPE LOKA 7 2 2 3 6 KOPER 2013 7 2 1 4 5 JERUZALEM ORMOŽ 6 2 1 3 5 SLOVENJ GRADEC 7 2 0 5 4 KRKA 7 2 0 5 4 BUTAN PLIN IZOLA 7 1 1 5 3 MARIBOR BRANIK 6 1 0 5 2

RIKO RIBNICA - CELJE PL 26:29 (11:13)

Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 2, Horvat 4, Vujačić 6, Žagar 1, Knavs 1, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek 3, B. Nosan 3 (1), M. Nosan, Cimerman, Pucelj 3 (2), Tomšič, Setnikar 2.

Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Vujović, Šarac 6, Leban 4 (2), Kodrin 3, Horžen 3, Grošelj, Grebenc 2, Razgor 1 (1), Da Silva 4, Marguč 5, Poteko 1, Žabič, Cvetko, Rakita, Novak.

Sedemmetrovke: 3/4; 3/3

Izključitve: 10 min; 6 min

Rdeči karton: Pahulje (34.).

Sobota ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - KOPER

BUTAN PLIN IZOLA - KRKA

DOBOVA - URBANSCAPE LOKA

Ob 20.30:

SLOVENJ GRADEC - GORENJE VELENJE

Nedelja ob 18.00:

TRIMO TREBNJE - MARIBOR BRANIK

Preložena tekma, danes ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK