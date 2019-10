Gre za gostovanje, ki Celju v zadnjih letih ne leži. Zadnji trije obračuni so bili namreč izjemno tesni. Dva, tudi zadnji, sta se končala z neodločenim rezultatom, enega pa je z zadetkom razlike dobila Ribnica.

Ribničani so odlično začeli novo sezono. Foto: www.alesfevzer.com

Eden tistih, ki v celjskem moštvu Ribničane najbolj pozna, je Jan Grebenc. Levi zunanji igralec je namreč v Ribnici pustil velik pečat.

Grebenc: Ribničani proti Celju vedno igrajo sproščeno

"Sam se zdaj drugič vračam kot gost v ribniško dvorano in vedno se je vrniti tja zelo lepo. Čaka nas težka tekma. Ribničani proti Celju igrajo vedno sproščeno, saj vloga favorita ni na njihovi strani, to pa vedno znova dobro izkoristijo. Mi bomo seveda na drugi strani naredili vse, da bomo na tej tekmi zmagali. Ribnica ima suverenost, so mlada, borbena ekipa, katere motor je Tilen Strmljan. To bo takšen obračun, ko bodo obrambe vratarjev štele dvojno, zato moramo narediti vse, da pomagamo svojima vratarjema. Kot rečeno, pričakujem zelo zanimivo tekmo," je gostovanje v Ribnici za spletno stran kluba napovedal Grebenc.

Na vroče gostovanje v Ribnico prihajajo Celjani

Škaper: Odločale bodo malenkosti

Moštvi sta s po sedmimi zmagami in 14 točkami poravnani na vrhu lestvice. "Lahko menjamo, rotiramo, držimo tempo tudi s Celjani, tako da mislim, da bodo odločale malenkosti, mogoče forma vratarjev," pa pravi trener Ribnice Damir Škaper. "Celje je favorit, a se ne predajamo, dali bomo vse od sebe," dodaja Rok Setnikar.

Prenos na TV Slovenija 2 oziroma na MMC-ju se bo začel ob 19.45.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 8. krog

Sreda ob 20.00:

RIKO RIBNICA – CELJE PL

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota, 2. novembra, ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ – KOPER

BUTAN PLIN IZOLA – KRKA

DOBOVA – URBANSCAPE LOKA

Ob 20.30:

SLOVENJ GRADEC – GORENJE VELENJE

Nedelja ob 18.00:

TRIMO TREBNJE – MARIBOR BRANIK

Preložena tekma, sreda ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ – MARIBOR BRANIK