Grošelj in Razgor povlekla celjski voz čez ciljno črto

Do danes sta se ekipi v Ligi prvakov pomerili 21-krat

Celje - MMC RTV SLO

Celjani so dobili derbi v Zlatorogu, za zmago so se morali pošteno potruditi. Foto: BoBo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili obračun Lige prvakov proti Zagrebu. V Zlatorogu so slavili s 24:22, ključne zadetke sta dosegla Matic Grošelj in David Razgor.