Josip Šarac je najboljši celjski strelec v Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj Celja in Zagreba ali "balkanski el clasico" ima dolgo zgodovino. Moštvi sta si v Ligi prvakov nasproti stali že 20-krat, petkrat pa sta se spopadli tudi v Ligi Seha. Več zmag imajo Zagrebčani, na zadnjem obračunu v Zlatorogu pa so Celjani večne tekmece ugnali kar za devet golov. Na klopi Zagreba sedi slovenski selektor Veselin Vujović, ki dobro pozna nekatere celjske rokometaše. Nedeljskemu obračunu bo že v četrtek sledil povratni v Zagrebu, ko bo jasno, katera ekipa bo v prednosti v boju za šesto mesto v skupini.

Zagreb je prav v zadnjem krogu, na gostovanju pri Elverumu, osvojil prvo točko in za zdaj kaže, da bosta o šestem mestu odločala nedeljska nasprotnika. Z dvema zmagama na medsebojnih dvobojih bi si ekipa, ki bi ji to uspelo, na široko odprla vrata do napredovanja, razdelitev zmag pa bi pomenila neizprosen boj do konca, ko bi bila pomembna tudi razlika v danih in prejetih zadetkih.

"Z Zagrebom nas čakata dve tekmi v petih dneh, kjer smo najprej seveda osredotočeni na prvo v nedeljo. Zelo bi bil vesel, če bi videl polno dvorano in da bi navijači pričarali čudovito vzdušje. To bi bilo za našo ekipo, ki je zelo mlada, zelo pomembno in dodaten igralec," je dejal celjski trener Tomaž Ocvirk, ki se zaveda, da je pred njimi težka naloga. "Ponoviti moramo dobre predstave iz te sezone in biti vsi na najvišji ravni. To bomo v nedeljo potrebovali, ko si seveda vsi želimo zmago. Zagrebčani igrajo čvrsto, disciplinirano, v obrambi na meji izključitve in takšno igro z njihove strani pričakujem tudi tokrat. Morali bomo biti potrpežljivi, hkrati pa tudi sami na podobni ravni, borbeni, odločni, v pomoč vratarju, v napadu pa zbrani in osredotočeni na naše naloge."

"Pred nami je tekma, na kateri moramo vsi pustiti svoj zadnji atom moči. Upam na pomoč polne dvorane, kar je lahko za nas velikega pomena. Dobro se bomo pripravili na njihovo igro, analizirali, kje so naše prednosti, in nato iskali rešitve za njihovo agresivno obrambo 4-1," pa pred dvobojem pravi Josip Šarac, trenutno prvi strelec Celja v Ligi prvakov.

Skupina A, 7. krog, nedelja ob 17.00:

CELJE PL - ZAGREB

Nedelja:

AALBORG - BARCELONA

PICK SZEGED - ELVERUM

FLENSBURG - PARIS SG 29:30 (13:14)