Krimovke so po štirih krogih na zadnjem mestu skupine D, s točko zaostanka za Sävehofom in Banikom, ki je prvo tekmo na Kodeljevem dobil z 31:29. Varovanke Uroša Bregarja so odločene, da se oddolžijo Čehinjam. Optimizem jim vliva tudi kljub porazu dobra igra proti Györu.

Banik je na prvi tekmi zmagal v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

Bregar: Najbolj pomembno vračanje v obrambo

"Proti Györu smo igrali zelo dobro, ampak to ne pomeni nič, če ne zmagamo. Zagotovo si želimo že proti Mostu rešiti kožo, če ne, jo bomo morali reševati na zadnji tekmi (proti Sävehofu doma; op. STA). Glede na to, da imamo tisto tekmo doma, dekleta ne smejo biti pod pritiskom. Želimo si ponoviti dobro igro iz Györa in jo še nadgraditi. Zagotovo bo najbolj pomembno vračanje v obrambo," poudarja strateg Krima Bregar.

Ta dodaja, da kljub Banikovemu padcu forme previdnost ne bo odveč. "Njihovo največje orožje je še vedno protinapad in izvajanje hitrega centra. Če se bomo dobro vračali v obrambo, se lahko nadejamo dobrega rezultata, če pa se bo ponovila zgodba s prve tekme, ko so iz teh faz igre Čehinje zadele 16-krat, pa se nam ne piše nič dobrega," opozarja Bregar, ki ima v ekipi nekaj zdravstvenih težav z Aljo Varagić in Julijo Snopovo.

Ne smemo razbraniti vratarke

Dodatna naloga Krima bo tudi natančno končevanje napadov. "Na prvi tekmi (poraz z 29:31; op. STA) smo namreč zgrešili enajst 'stoodstotnih' priložnosti le v drugem polčasu. Tako da bo največja ovira njihova vratarka Dominika Müllnerova, ki zbira veliko obramb. Zato moramo biti natančni in je ne 'razbraniti'," še pravi Bregar.

Polona Barič pa si želi stopnjevanje ritma, ki so ga pokazale na zadnjih tekmah. "Cilj pa je isti, naša naloga je, da se hitro vračamo v obrambo, saj one gojijo hiter način igre. Če nam to ne bo uspelo, se nam ne piše dobro. Toda mislim, da smo dobro pripravljene, vemo, kaj nas čaka, in verjamem, da bomo tudi v zaključku napada odigrale bolje," meni Baričeva.

Tekmo, ki se bo začela v nedeljo ob 19.00, bosta sodili danski sodnici Karina Christiansen in Line Hesseldal Hansen.

ROKOMET (Ž)

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA D, 5. krog

Nedelja ob 19.00:

BANIK – KRIM MERCATOR

Sobota:

SÄVEHOF – GYÖR

Vrstni red: Györ 8, Sävehof in Banik 3, Krim 2 točki.