Slovenke so dosegle tretjo najvišjo zmago na svetovnih prvenstvih. Z večjo razliko so premagale le Avstralijo in Urugvaj. Foto: www.alesfevzer.com

Kubanke so v prvem delu precej namučile Slovenke. Vodile so precejšnji del prvega dela, največ za dva gola. V zaključku so se varovanke Uroša Bregarja le zbrale in odšle na odmor z dvema goloma prednosti.

Kubanke so takoj na začetku drugega dela znižale zaostanek na en gol, nadaljevanje pa je minilo povsem v znamenju Slovenk. Agresivnejša obramba, kombinatorika v napadu ter hitri protinapadi so Kubi povzročali čedalje več težav.

Razlika je hitro začela naraščati in kmalu je bilo jasno, da je odpor nasprotnic zlomljen. Končna razlika 13 golov je bila tudi najvišja na tekmi.

Prva strelka je bila Tjaša Stanko z enajstimi goli, Ana Gros jih je prispevala osem.



Uroš Bregar, selektor: Kubank nikakor nismo podcenjevali. Zavedali smo se, da bodo tekmice obračun zagotovo začele udarno. Na uvodu smo imeli kar nekaj težav, ki so se z velikimi luknjami v obrambi nadaljevale skozi celoten prvi polčas. Med glavnim odmorom smo se v slačilnici dogovorili, kako naprej in dekleta so to spoštovala. Nastala razlika mi je omogočila, da sem na parket poslal tudi najmlajše reprezentantke. Pred prvenstvom smo pričakovali, da bo zadnja tekma s Srbijo odločilna. Na žalost smo proti Angoli zapravili predčasno uvrstitev med najboljših 12 reprezentanc. Ta obračun moramo dobiti. Videli smo, da Srbija premore kakovostno ekipo s širokim naborom igralk. Kakovostne so tudi posameznice, zato bodo tekmice na petkovi tekmi favoritinje. Mi se bomo na njih dobro pripravili, podrobno analizirali četrtkovo tekmo proti Nizozemski in na tekmi skušali pokazati največ, česar bomo sposobni.



Nina Zulič: Tekma proti Kubi je bila polna presenečenj in hitre igre. V prvem polčasu smo tekmicam dopustili, da nam vsilijo svoj ritem igre. V nadaljevanju smo le pokazali našo pravo igro in tekmo visoko dobili. To je dobro za naprej, pred tekmo s Srbijo smo si nekoliko dvignili samozavest. Na obračun, ki odloča o uvrstitvi v drugi del se bomo skušali čim bolje pripraviti. Nekatere detajle srbske igre smo že spoznali, sedaj pa je pred nami še nekaj dela, da se dokončno dogovorimo, kako bomo reševali stvari na obeh straneh igrišča. V petek gremo brezkompromisno po zmago!



4. KROG

KUBA – SLOVENIJA 26::39 (15:17)

Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič 1, Gros 8 (1), Žabjek 1, Stanko 11, Barič 4, Ferfolja, Ljepoja, Zulić 6, Pišek 4, Vučko 1, Svetik 1, Beganović 2.

Kuba: Arias 1, Salazar 1, Reinoso 1, Herrera, Miranda 4, Gonzalez 2, Rodriguez 2, Ramos, Hernandez 1, Reyes, Delgado 3, Gomez 7 (3), Jabique, Abreu 2, Chirino, Armenteros 2.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (1), Kuba 3 (3).

Izključitve: Slovenija 10, Kuba 4 minute.

Ob 10.00:

SRBIJA – NIZOZEMSKA

Ob 12.30:

NORVEŠKA – ANGOLA

Vrstni red: Norveška 6, Nizozemska, Srbija in Slovenija po 4, Angola 2, Kuba 0 točk.

5. KROG

Petek ob 7.00:

SRBIJA – SLOVENIJA

Ob 10.00:

ANGOLA - KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA – NORVEŠKA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.