Celjani so bili 50 minut boljši nasprotnik, popustili so v končnici tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so se odlično zoperstavili favoriziranim gostom. Štirikratni prvak Danske je na svojem prvem dvoboju v gosteh premagal norveški Elverum, na domačem pa hrvaški Zagreb. Na obeh tekmah je slavil z desetimi goli prednosti. Tokrat pa so za zmago zadeli v izdihljajih tekme.

Celjani ostajajo brez zmage v letošnji Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so v prvem polčasu z učinkovitim napadom in trdo obrambo nadzorovali potek igre. V 17. minuti so po golu Hrvata Josipa Šarca prvič na dvoboju povedli za štiri gole, s tolikšno prednostjo pa so odšli tudi na odmor (14:10).

V drugem polčasu je obramba popustila, kar so gostje izkoristili, nasuli so jim 19 golov.

Danci so jih v 52. minuti ujeli in izenačili na 24:24. Dve minuti pozneje so po golu Norvežana Mishelsa Liabe Celjani prvič na dvoboju tekmecu pogledali v hrbet (24:25).

Varovanci Tomaža Ocvirka so se v še večji skušnjavi znašli v 57. minuti, ko so zaostali za dva gola (25:27). V izdihljajih tekme niso vrgli puške v koruzo, Portugalec Diogo Silva in Gal Marguč sta dobro minuto pred koncem izenačila na 28:28.

V dramatični končnici je Benjamin Jacobsen Celjane znova potisnil v zaostanek (27:28). Celjani so imeli več kot 30 sekund časa, da dosežejo izenačujoči gol, a ga niso dosegli. Zadnji strel krožnega napadalca Vida Poteka z devetih metrov je zletel mimo leve vratnice danskega gola.

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Diogo Silva in Josip Šarac, oba sta dosegla po šest golov.

LIGA PRVAKOV

3. KROG, skupina A

CELJE PL – AALBORG

28:29 (14:10)

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 2, Marguč 4, Šarac 6, Grošelj, Poteko 2, Žabić, Silva 6, Kodrin, Horžen 3, Grebenc 1, Makuc, Leban 4, Novak.

Aalborg: Saeveraas, Aggefors, Jakobsen 2, Smarason 2, Norlyk, Sönnichsen, Barthold 2, Liaba 4, Jensen 5, Ellebaek 2, Marcher 4, Christiansen 1, Mollgaard Jensen 4, Antonsen, Juul-Lassen 3.

Sedemmetrovke: 3/3; 3/5.

Izključitve: 6 min; 10 min.

PICK SZEGED – FLENSBURG 24:24 (12:12)

Bombač 1 za Pick.

ELVERUM – PARIS SG 22:25 (9:13)

ZAGREB – BARCELONA 19:36 (9:21)

Špende in Stojnić 3, Hrastnik 2.

Lestvica: AALBORG 3 3 0 0 6 PARIS SG 3 3 0 0 6 FLENSBURG 3 2 1 0 5 BARCELONA 3 2 0 1 4 PICK SZEGED 3 1 1 1 3 ELVERUM 3 0 0 3 0 CELJE PIV. LAŠKO 3 0 0 3 0 ZAGREB 3 0 0 3 0

3. KROG, skupina B

KIEL – MEŠKOV BREST 31:23 (13:12)

Zarabec 1; Malus 2, Razgor 1.

PORTO – VIVE KIELCE 33:30 (15:12)

Janc 4.

Danes:

MOTOR ZAPOROŽJE – VARDAR

MONTPELLIER – VESZPREM