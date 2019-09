A naloga ne bo lahka, saj Aalborg prihaja v Zlatorog samozavesten, s polnim izkupičkom s prvih dveh tekem. Ugnal je namreč Elverum in Zagreb, tako da je celo na vrhu skupine A.

Celjani lovijo prvo zmago v novi sezoni Lige prvakov. Aalborg je ob Elverumu in Zagrebu neposredni nasprotnik za mesta, ki vodijo v osmino finala. Foto: www.alesfevzer.com

Ocvirk: V nedeljo gremo odkrito po zmago

Pivovarji so na generalki pred Aalborgom v sredo z 32:20 premagali Krko. "Na včerajšnji tekmi smo že preizkušali taktične zamisli za nedeljsko tekmo, ki je za nas izjemno pomembna. Ekipa Aalborga igra in deluje odlično, v prvih dveh krogih so visoko premagali neposredna konkurenta, v domačem prvenstvu pa so zgolj enkrat remizirali. Treba bo igrati zelo agresivno, odločno, globoko pristopiti k njihovim zunanjim igralcem, ki res delujejo odlično. Če jim pustiš malce prostora, se odločajo za strele od daleč, njihov srednji zunanji pa odlično sodeluje s krožnim napadalcem. Vse to moramo preprečiti, jim ne pustiti hitre igre, hitrega prenosa žoge. Imamo še nekaj časa, v katerem moramo popraviti en element, to so izgubljene žoge. Teh je na dosedanjih tekmah preveč, moramo biti bolj odgovorni, tudi če vodimo, je treba biti zbran, saj vsaka izgubljena žoga pomeni protinapad. Vsekakor gremo na tekmo s ciljem zmagati. Druge ni, dogovorili smo se, da bomo te nasprotnike v našem rangu poizkušali premagovati, in v nedeljo gremo tako odkrito po zmago," napoveduje trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Grebenc: Pokazati Dancem, da v Zlatorogu nimajo česa iskati

Od vseh celjskih igralcev dansko ekipo najbolje pozna Jan Grebenc, ki je v pretekli sezoni nastopal na Danskem in Aalborg spoznal še podrobneje: "Aalborg je spoštovanja vreden nasprotnik. Igrajo hiter in všečen rokomet, torej hitra igra, veliko strelov od daleč, igrajo pa toliko, kot jim pusti nasprotnik. Mi smo do zdaj pokazali velik potencial, vsi smo željni učenja in dokazovanja. Z dobro obrambo, s čim manj prejetimi zadetki moramo ustaviti njihovo hitro igro, hkrati pa sami poizkušati doseči čim več lahkih zadetkov. Hkrati bo zelo pomembno znati ustaviti konje, ne zdivjati, saj so ekipa, ki to kaznuje. A igramo doma, nasprotniku moramo pokazati, da je tukaj naš dom in da v Zlatorogu nimajo česa iskati."

Aalborg je v zadnjem krogu s 30:20 ugnal Zagreb. Foto: EPA

Najboljši strelec Aalborga Norvežan Barthold

Aalborg je štirikratni danski prvak. V danskem prvenstvu je po štirih krogih na prvem mestu s tremi zmagami in remijem, njegov najboljši strelec pa je Sebastian Barthold, Norvežan na levem krilu, ki je dosegel 28 zadetkov. Isti igralec je prvi strelec tudi v Evropi, kjer je na dveh tekmah dosegel kar 19 zadetkov. Poleg Bartholda je v ekipi še pet tujcev, dva Norvežana, Islandca in Šved. Trener je Stefan Madsen.

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

3. KROG, skupina A

Nedelja ob 17.00:

CELJE PL - AALBORG

Sobota:

PICK SZEGED - FLENSBURG

ELVERUM - PARIS SG

ZAGREB - BARCELONA

Lestvica: AALBORG 2 2 0 0 4 PARIS SG 2 2 0 0 4 FLENSBURG 2 2 0 0 4 BARCELONA 2 1 0 1 2 PICK SZEGED 2 1 0 1 2 ELVERUM 2 0 0 2 0 ZAGREB 2 0 0 2 0 CELJE PIV. LAŠKO 2 0 0 2 0

3. KROG, skupina B

KIEL - MEŠKOV BREST 31:23 (13:12)

Sobota:

PORTO - VIVE KIELCE

Nedelja:

MOTOR ZAPOROŽJE - VARDAR

MONTPELLIER - VESZPREM