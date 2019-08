Mladi Slovenci izgubili proti Špancem

V nedeljo proti Hrvaški

Skopje - MMC RTV SLO

Slovenija (na fotografiji Dino Mustafić) je po zmagah nad Čilom in Savdsko Arabijo prvič izgubila. Foto: MMC RTV SLO

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Severni Makedoniji prvič izgubila, in sicer je bila s 24:21 močnejša Španija.