Celjani so hitro povedli s 5:0, nato pa le še višali prednost. Kakovostna premoč je bila pač prevelika. Pivovarji so si že na polovici tekme priigrali vodstvo z 19:9, v nadaljevanju pa so podvojili svojo prednost. V 51. minuti so povišali na 34:14, najvišje vodstvo pa so si priigrali v 56. minuti (38:15).

Krožni napadalec Celja Pivovarne Laško Kristjan Horžen je takole dosegel enega od svojih šestih golov. Foto: Twitter CPL

Pri domačih je bil najučinkovitejši Domen Novak s sedmimi goli, medtem ko sta pri gostih Marko Nikolić in Urh Boris Novak dosegla po štiri zadetke.

Celjani v nedeljo v Elverumu

Varovanci Tomaža Ocvirka so tako uspešno opravili generalko pred nedeljskim gostovanjem v Elverumu, kjer bi si z zmago bržkone že zagotovili osmino finala Lige prvakov.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 12. krog

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - BUTAN PLIN IZOLA

39:19 (19:9)

Novak 7, Horžen in Rakita 6; Nikolić in Novak po 4.

Petek ob 19.15:

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA

Ob 20.00:

MARIBOR BRANIK - KRKA

Sobota ob 19.00:

RIKO RIBNICA - SLOVENJ GRADEC

JERUZALEM ORMOŽ - TRIMO TREBNJE

KOPER - DOBOVA