Japonci so se predvsem v prvem polčasu dobro upirali Slovencem, ki so na odmor odšli s prednostjo 16:12.

Krožni napadalec Kristjan Horžen je bil izbran za igralca tekme. Foto: www.alesfevzer.com

V nadaljevanju je prišla do izraza kakovost in daljša klop varovancev Saše Praprotnika, ki so v zadnjem delu tekme dodali plin in jo zanesljivo dobili. Kristjan Horžen, Gregor Ocvirk in Matic Pipp so bili s po petimi goli najboljši strelci Slovenije. Horžen je bil izbran tudi za najkoristnejšega (MVP) igralca tekme.

Slovenija, v uvodni tekmi je z 32:25 opravila s Tunizijo, se bo v petek ob 18.30 pomerila z ZDA.

ROKOMET (M)

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21)

SKUPINA A, Vigo (Španija)

SLOVENIJA - JAPONSKA 29:22 (16:12)

Horžen, Ocvirk in Pipp 5, Novak in Rozman 3; Takuda 5.

SLOVENIJA - TUNIZIJA 32:25 (17:14)

Petek ob 18.30:

SLOVENIJA - ZDA

Nedelja ob 18.30:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 22. julija, ob 21.00:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

V osmino finala se uvrstijo štiri najboljše ekipe.