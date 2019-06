Slovenske rokometašice bodo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem šestič nastopile na svetovnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Po tekmi v Skopju (Slovenke so zmagale s 33:30) je bilo v slovenskem taboru opaziti kar nekaj previdnosti, toda strah je bil odveč. Slovenke so ob lepi podpori navijačev v Golovcu tekmo odprle agresivno v obrambi, v vratih je bila razpoložena Amra Pandžić. V napadu je bilo potem vse lažje in ob zgledni uspešnosti strelov iz igre (19/23) je bilo ob polčasu že 20:14.

Tamara Mavsar je bila z osmimi goli (po štiri v vsakem polčasu) najboljša strelka. Foto: www.alesfevzer.com

Tamara Mavsar je do odmora dosegla štiri zadetke (na koncu je bila z osmimi prva strelka tekme), Tjaša Stanko in Ana Gros po tri. V drugem polčasu so varovanke Uroša Bregarja še stopnjevale ritem in si hitro priborile deset golov zaloge. V 57. minuti je bilo že 38:24.

Bregar: Smo stalnica na velikih tekmovanjih

"Pokazali smo, da smo kakovostnejša ekipa. Smo stalnica na velikih tekmovanjih. Ponosen sem na dekleta, nisem dvomil o tem, da nam ne bi uspelo," je komentiral selektor Bregar.

"Če bi mi nekdo pred štirimi leti dejal, da se bomo štirikrat prebili na velika tekmovanja, mu ne bi verjel. A zdaj smo stalnica na velikih tekmovanjih, kar me izjemno veseli. Druge velike ekipe nas več ne podcenjujejo, jemljejo nas izjemno resno. Naš rokometni bazen je majhen, na voljo imamo majhno število igralk, a verjamem v naš mladi rokometni rod, ki prihaja," je dodal Bregar.



Polona Barič je dodala: "Od prve do zadnje minute smo imele nadzor nad tekmicami, a vseskozi smo imele v podzavesti, da se ne smemo sprostiti. Igrale smo zavzeto in odgovorno na obeh tekmah ter zasluženo potujemo na Japonsko."



Žreb bo 21. junija

Žreb skupin SP-ja bo 21. junija v Tokiu, turnir pa med 30. novembrom in 15. decembrom 2019. Na dosedanjih zaključnih turnirjih so bile Slovenke najboljše na Hrvaškem leta 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji leta 2001 so osvojile deveto, v Rusiji leta 2005 in Nemčiji leta 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji leta 1997 pa 18. mesto.

KVALIFIKACIJE ZA SP, Celje (Golovec), povratna tekma:

SLOVENIJA - SEVERNA MAKEDONIJA (prva tekma: 33:30)

38:27 (20:14)

Slovenija: Zec, Pandžić, Gros 4, Žabjek 1, Stanko 5, Abina 1, Barič 5, Mavsar 8, Ferfolja 2, Zulić 2, Koren 5, Vučko 2, Svetik 2, Krhlikar, Beganović 1.



Makedonija: Serafimovska, Antikj, Petkovska, Nikolovska 1, Gakidova 2, D. Gjeorgjievska 2, Nolevska, E. Gjeorgjievska 3, Nikolikj, Stojanovska 1, Janeska 1, Jovanovska 5, Ristovska

5, Livrinikj 6, Sazdovska, Gičevska 1.

Sedemmetrovke: 1/1; 3/4

Izključitve: 8; 12 minut.