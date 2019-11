Rokometaši Celja Pivovarne Laško niso našli odgovora na odlično igro Pick Szegeda. Foto: www.alesfevzer.com

Celjanom po dveh zaporednih zmagah nad Zagrebom tokrat želena igra nikakor ni stekla, v napadu so storili odločno preveč napak, po katerih so gostje dosegali lahke zadetke iz protinapadov. Že ob odmoru je bila prednost madžarskega kolektiva +8, v nadaljevanju je le še rasla in rasla, na koncu se je ustavila pri +11.

S sedmimi zadetki je bil najučinkovitejši igralec tekme Bence Banhidi, ki je mrežo zatresel 7-krat, po šest zadetkov sta dosegla Radivojević (oba Pick Szeged) in Šarac, petkrat je bil uspešen Jorge Maqueda Pena (Pick Szeged).

V madžarski ekipi so sicer tudi štirje slovenski reprezentantje, prav vsi so se vpisali med strelce. Dean Bombač in Mario Šoštarič sta zadela po dvakrat, po enkrat sta bila uspešna Nik Henigman in Matej Gaber.

Madžarom uspel delni izid 6:0

Celjani so srečanje odprli solidno, z Madžari so v uvodnih minutah držali stik, nato pa je sledil strelski mrk. To so rokometaši Pick Szegeda izkoristili in z delnim izidom 6:0 povedli s +7 (4:11). Strelski post je z golom prekinil najučinkovitejši celjski posameznik v prvem polčasu Josip Šarac, ki je do odmora nasprotnega vratarja premagal štirikrat, a igra Celjanom nikakor ni stekla. Preveč je bilo napak, ki jih je nasprotnik skoraj vsakič kaznoval, dosegel je kar sedem zadetkov iz protinapada. Gostitelji niso našli odgovora na razpoloženega Bogdana Radivojevića, ki je šestkrat žogo poslal v mrežo, na drugi strani je gostujoči vratar ubranil polovico celjskih poskusov. Vsekakor polčas za (hitro) pozabo.

Po Bajuszevem golu že +13

V nadaljevanju se igra Celjanov ni pretirano popravila. Madžari so brez večjih težav našli luknje v obrambi in pridno polnili gol obeh celjskih vratarjev, pet minut pred koncem je 18-letni Bruno Bajusz zadel za najvišjo prednost na tekmi (+13; 20:33). Končni izid je ob izteku igralnega časa s sedmih metrov postavil Filip Rakita.

Liga prvakov (M), 9. krog

Skupina A:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - PICK SZEGED 23:34 (11:19)

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Rakita 3 (2), Razgor 1, Marguč 2 (1), Šarac 6, Grošelj 2, Poteko 1, Žabić 1, Silva, Kodrin, Horžen 4, Leban 2 (2), Novak 1.

Pick Szeged: Mikler, Alilović, Maqueda 5, Källman 4, Bodo 1, Canellas 1, Henigman 1, Radivojević 6 (3), Gaber 1, Šoštarič 2, Banhidi 7, Kasparek 3, Bajusz 1, Bombač 2, Rosta, Žitnikov.

Sedemmetrovke: 5/6; 3/3

Izključitve: 8 min; 8 min

AALBORG - PARIS SG 29:32 (14:17)

ZAGREB - ELVERUM 30:27 (16:13)

Vlah 2, Stojnič 1.

BARCELONA - FLENSBURG 31:27 (15:15)