Podoba Slovenija v sredo na tekmi proti Latviji nikakor ni bila dobra, a poraz bržkone ne bo usoden, saj je pričakovati zanesljivo zmago nad Estonijo in prvo mesto v kvalifikacijski skupini 4. Foto: BoBo

Kljub porazu v gosteh pri Latviji ima Slovenija nastop na prvenstvu, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, že zagotovljen, v primeru zmage nad Estonijo pa bo osvojila prvo mesto v kvalifikacijski skupini 4. Poraz na Baltiku je bil posledica nezbranosti v končnici. Po zapravljenih čistih strelih Mihe Zarabca in Boruta Mačkovška ter zastreljani sedemmetrovki Jureta Dolenca je litovski orjak Dainis Krištopansa (zabil je kar 13 golov) odločil tekmo.

Izbranci Veselina Vujovića v nedeljo čaka zadnjeuvrščena ekipa iz skupine 4, zmaga seveda ne bi smela biti vprašljiva. Estonce so zanesljivo premagali že na prvi medsebojni tekmi v Talinu z 31:20.

"V Latviji smo zapravili lepo priložnost za boljše izhodišče na žrebu skupin na Dunaju. Po takšnih porazih je vedno težko igrati, a te zadeve nas ne smejo potreti. Na naši poslovilni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu šteje le zmaga in skupaj s svojimi soigralci bomo naredili vse, da jo tudi dosežemo," je povedal krilni igralec madžarskega Picka iz Szegeda Mario Šoštarič.

"Od tega kvalifikacijskega ciklusa se hočemo posloviti z zmago. V Kopru se vedno zbere lepo število gledalcev, že zaradi njih se moramo potruditi in se jim oddolžiti z lepo predstavo," je dodal krožni napadalec madžarskega Veszprema Blaž Blagotinšek.

Po petih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini 4 sta Slovenija in Latvija zbrali po osem točk, Nizozemska jih ima štiri, Estonija pa je brez njih.

Poleg gostiteljev evropskega prvenstva Avstrije, Švedske in Norveške so si nastop na zaključnem turnirju že izborili Slovenija, Latvija, Španija, Francija, Nemčija, Hrvaška, Severna Makedonija, Danska, Madžarska, Portugalska, Rusija in Češka. Prostih je še devet mest.

KVALIFIKACIJE ZA EP - SKUPINA 4, nedelja ob 18.00 (Koper):

SLOVENIJA - ESTONIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

NIZOZEMSKA - LATVIJA

Vrstni red: Slovenija in Latvija 8, Nizozemska 2, Estonija 0 točk.