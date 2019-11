Tjaša Stanko je osemkrat zatresla brazilsko mrežo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska odprava se na Japonskem z veliko vnemo pripravlja za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo konec tega meseca. Slovenke so proti aktualnim prvakinjam letošnjih panameriških iger - zlata medalja jim je prinesla tudi neposredno vozovnico za olimpijske igre 2020 - prikazale odlično predstavo. Že v prvem polčasu so dobro sledile tekmicam, ki so ta del igre dobile s 16:15. Po premoru so nato stopile na plin, pripravile preobrat in se veselile prve zmage na turnirju.

V slovenski vrsti, ki je uspešno izkoristila vse štiri sedemmetrovke, sta bili s po osmimi zadetki najboljši kapetanka Ana Gros ter Tjaša Stanko, pet jih je dodala Nina Zulić. Selektor Bregar je tokrat počitek namenil Poloni Barič in Aneji Beganović. Zadnji preizkus slovensko izbrano vrsto v Tokiu čaka v nedeljo, ko se bodo pomerila s Francijo.

"Turnir v Tokiu smo začele zelo dobro, sploh glede na dejstvo, da s soigralkami nismo dolgo skupaj. Zmaga proti Brazilkam je zagotovo dobra spodbuda pred bližajočim se svetovnim prvenstvom. Upam, da bomo v takšnem ritmu svoje nastope tudi nadaljevale," je povedala vratarka Maja Vojnović

"Zelo sem vesela, da smo uspele sestaviti tako dobro tekmo in odigrali tudi dobro obrambo. S tem smo pomagali tudi vratarkam, ki so uspele ubraniti kar nekaj strelov. Tudi v napadu smo prikazali dobro taktično igro, ki nam je prinesla strele iz čistih situacij. Kljub kratkemu času za pripravo smo obračun odigrali kot prava ekipa, kar je zagotovo velika spodbuda za naprej," je dodala Tjaša Stanko.

Pripravljalna tekma:

BRAZILIJA - SLOVENIJA 29:33 (16:15)

Slovenija: Zec, Klemenčič, Strnad, Gros 8, Žabljek 1, Stanko 8, Abina, Ferfolja 2, Vojnovič, Ljepoja 2, Zulič 5, Pišek 3, Pandžić, Vučko 1, Svetik 3.