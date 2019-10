Uroš Zorman in Luka Žvižej, dolgoletna soborca v reprezentanci in dobra prijatelja, bosta skupaj odigrala zadnjo tekmo v igralski karieri. Za to priložnost sta si izdelala tudi posebni majici s svojima podobama. Na Zormanovi je napis "Ej ti, vstan iz kavča", na Žvižejevi pa "Pjebi, ne se špilat!". Majici bo mogoče kupiti tudi v dvorani pred tekmo, en evro od vsake prodane majice pa bo šel v dobrodelne namene, in sicer za operacijo Duška Supiča iz Šoštanja, ki se je poškodoval v prometni nesreči. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel

Zorman in Luka Žvižej bosta bogati karieri zaključila v četrtek v Zlatorogu, na t. i. rokometni simfoniji, kamor sta povabila nekdanje soborce in nasprotnike iz rokometnih bitk. Mnogi od njih so v svetovnem rokometu pustili velik pečat. Zorman in Žvižej sta postavila dva rekorda v slovenskem rokometu. Prvi je odigral 225 tekem v dresu slovenske reprezentance, s čimer je rekorder po nastopih, drugi pa je s 702 doseženima goloma najučinkovitejši strelec v zgodovini reprezentančnega rokometa.

Žvižej: Predvsem se bomo družili in obujali spomine

"Posloviti se v družbi najboljših prijateljev ali pa nasprotnikov pred polno dvorano, v krogu družine je en tak lep način končanja kariere. Obljubljamo spektakel in v ospredju bo vse drugo kot rokometna tekma, predvsem druženje in pa obujanje spominov. Mislim, da se bomo imeli fino in da bomo vsi skupaj uživali," je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Zrečah dejal Žvižej.

Zorman: Hvaležen, da sem se lahko ukvarjal s tem športom



Zorman se je po koncu igralske kariere preusmeril v trenerske vode. V Kielcah je pomočnik Talanta Dušebajeva, v slovenski reprezentanci pa Veselina Vujovića. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel

Kaj sta bila najlepši in najtežji trenutek v njunih karierah? "Najlepše je zame to, da sem se imel priložnost ukvarjati s tem športom. Najlepše je tisto, kar ti šport da, prijatelje, odnos do ljudi, bonton, spoštovanje in tako naprej. Mogoče to. Kar se tiče uspehov, je pa zagotovo na vrhu leto 2004: drugo mesto na evropskem prvenstvu v Sloveniji, osvojena Liga prvakov s Celjem in potem olimpijske igre. Nikoli ni bilo tako težko, da ne bi bilo lahko še težje. Vedno smo stremeli, sploh če si takšnega značaja kot jaz ali Luka, k nečemu pozitivnemu in se skušali pobrati. Mogoče so bile najtežje poškodbe, hvala Bogu, jih ni bilo veliko, a takrat se ti svet podre. In potem iščeš neko luč. Leta 2006 sem si poškodoval koleno, križne vezi in mogoče je bil to najtežji trenutek," je razmišljal Zorman.

Žvižej: Vedno sem gledal na lepše trenutke

"Če bi moral izpostaviti enega, bi dejal osvojitev Lige prvakov z Barcelono na klubski ravni in četrto mesto s Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2013. Takrat smo prvič spali v hotelu do konca. Najtežji pa, nikoli ni bilo tako težko, da ne bi mogli iti naprej. Vemo, da so v življenju vzponi in padci. Jaz sem vedno gledal na lepše trenutke," pa je lepih in malo manj lepih trenutkih kariere povedal Žvižej.



Začetek tekme ob 19.15, pred tem ob 16.15 rokomet na vozičkih

Srečanje Zormanovega moštva in Žvižejevega se bo v dvorani Zlatorog začelo v četrtek ob 19.15. Pred tem bo ob 16.00 na sporedu prva uradna tekma slovenske rokometne reprezentance na vozičkih, ki se bo na premieri pomerila s hrvaško izbrano vrsto. Kot je dejal predstavnik organizatorja Anže Blažič, so za rokometni spektakel že prodali približno 3.000 vstopnic.

Za Zormana Dušebajev, Šterbik, Aguinagalde, Dolenec ...

V moštvu Zormana bodo igrali Beno Lapajne, Boštjan Ficko, Jose Javier Hombrados, Arpad Šterbik, Zoran Jovićić, Manuel Štrlek, Momir Ilić, David Davis, Ognjen Backović, Miha Zarabec, Dean Bombač, Talant Dušebajev, Domagoj Duvnjak, Zoran Lubej, Julen Aguinagalde, Uroš Bundalo, Petar Metličić, Jure Dolenec, Marko Vujin, Sebastian Skube, Ivan Čupić, Vedran Zrnić, Uroš Bregar, Mirza Džomba, Dragan Gajić in Matej Gaber. Vodja ekipe bo Zoran Janković, trenerji Zvonimir Serdarušić, Kasim Kamenica, Robert Beguš, Bojan Čotar, Boštjan Makovec in Tine Svetič. Tehnični vodja bo Radivoje Stanić, fizioterapevt pa Žan Rant Roos.

Za Žvižeja Čavar, Rutenka, Balić, Nagy, Pungartnik ...

V moštvu Žvižeja pa bodo nastopili Gorazd Škof, Urban Lesjak, Ivan Gajić, Patrik Čavar, Tilen Kodrin, Nenad Bilbija, Aleš Pajovič, Davor Dominković, Sergej Rutenka, Ivano Balić, Rok Praznik, Miha Žvižej, Igor Vori, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Vid Kavtičnik, Laszlo Nagy, Žikica Milosavljević, Roman Pungartnik in Blaž Janc. Trenerski štab bodo sestavljali Boris Denić, Branko Tamše, Mišo Toplak, Vladan Matić in Herman Wirth, za dobro zdravstveno počutje ekipe pa bosta zadolžena Gorazd Žužek in Vladimir Radulović.