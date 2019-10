Luka Žvižej in Uroš Zorman v družbi Sergeja Rutenke. Foto: BoBo

Prihod so že potrdili Ivano Balić, Sergej Rutenka, Talant Dušebajev, Petar Metličić, Laszlo Nagy, Ivan Čupić, Arpad Šterbik, Jose Javier Hombrados, Momir Ilić, David Davis, Domagoj Duvnjak, Mirza Džomba, Vedran Zrnić, Roman Pungartnik, Aleš Pajovič, Renato Vugrinec, Tomaž Tomšič, Gorazd Škof, Miha Zarabec, Ognjen Backović, Jure Dolenec, Sebastian Skube in mnogi drugi. Velika rokometna imena bodo med drugim vodili Zvonimir Serdarušić, Kasim Kamenica, Boris Denić in Branko Tamše.

Osrednji dvoboj "Rokometne simfonije" se bo začel ob 19.15, a pestro bo že precej prej. Ob 16.00 bo na sporedu prva uradna tekma slovenske rokometne reprezentance na vozičkih, ki se bo na premieri pomerila s hrvaško izbrano vrsto, organizatorji pa obljubljajo ognjen spektakel, ki bo navdušil obiskovalce.

Uroš Zorman in Luka Žvižej, ki držita vsak svoj reprezentančni rekord – prvi v številu nastopov (225), drugi v številu doseženih golov (702) – sta že izbrala svojo ekipo.

V moštvu Zormana bodo igrali Beno Lapajne, Boštjan Ficko, Jose Javier Hombrados, Arpad Šterbik, Zoran Jovićić, Manuel Štrlek, Momir Ilić, David Davis, Ognjen Backović, Miha Zarabec, Dean Bombač, Talant Dušebajev, Domagoj Duvnjak, Zoran Lubej, Julen Aguinagalde, Uroš Bundalo, Petar Metličić, Jure Dolenec, Marko Vujin, Sebastian Skube, Ivan Čupić, Vedran Zrnić, Uroš Bregar, Mirza Džomba, Dragan Gajić in Matej Gaber. Vodja ekipe bo Zoran Janković, trenerji Zvonimir Serdarušić, Kasim Kamenica, Robert Beguš, Bojan Čotar, Boštjan Makovec in Tine Svetic. Tehnični vodja bo Radivoje Stanić, fizioterapevt pa Žan Rant Roos.

V moštvu Žvižeja bodo igrali Gorazd Škof, Urban Lesjak, Ivan Gajić, Patrik Čavar, Tilen Kodrin, Nenad Bilbija, Aleš Pajovič, Davor Dominković, Sergej Rutenka, Ivano Balić, Rok Praznik, Miha Žvižej, Igor Vori, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Vid Kavtičnik, Laszlo Nagy, Žikica Milosavljević, Roman Pungartnik in Blaž Janc. Trenerski štab bodo sestavljali Boris Denić, Branko Tamše, Mišo Toplak, Vladan Matić in Herman Wirth, za dobro zdravstveno počutje ekipe pa bosta zadolžena Gorazd Žužek in Vladimir Radulović.