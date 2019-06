Jennifer Capriati je v Melbournu 2002 osvojila zadnjega od svojih treh turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Na portalu Športni SOS tudi tokrat odgovarjamo na vaše teniško vprašanje. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj (ne glede na šport).

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.379. Kolikokrat se je zgodilo, da je v finalu turnirja za grand slam tekmovalec zmagal po rešeni žogici za turnir? Sam se ne spomnim, da bi se v zadnjih letih to zgodilo.

Enigma

V finalih turnirjev za grand slam se je to pripetilo natanko trikrat.

Prvi tovrstni primer sega v leto 2002, ko sta se v finalu Melbourna pomerili Jennifer Capriati in Martina Hingis. Švicarka je uvodni niz dobila s 6:4, v drugem pa zapravila štiri žogice za zmago (eno pri vodstvu s 5:3, dve pri vodstvu s 6:5 in eno v podaljšani igri). Capriatijeva je dobila podaljšano igro z 9:7, v zadnjem nizu pa je tehtnico popolnoma obrnila na svojo stran, saj je niz dobila s 6:2.

Gaston Gaudio in Guillermo Coria sta leta 2004 poskrbela za zadnji pariški finale, ki je trajal pet nizov. Foto: EPA

Drugi primer se je zgodil na Rolandu Garrosu 2004, tik preden je svojo vladavino tam začel Rafael Nadal. Takrat sta v argentinskem finalu igrala Gaston Gaudio in Guillermo Coria. Ta je finale začel kot iz sanj, saj v uvodnem nizu ni izgubil niti igre, drugi niz pa je dobil s 6:3. A za Corio so se težave začele, bil je videti izmučen, imel je težave s krči, na trenutke je komaj hodil, naslednja niza je tako izgubil s 6:4 in 6:1. V zadnjem je povedel s 6:5 in imel na svoj servis dve žogici za zmago, ki pa ju je zapravil in do konca dvoboja ni več dobil niti igre.

Zadnji primer se je zgodil leto pozneje - v Wimbledonu 2005, kjer sta ameriški finale sestavljali Venus Williams in Lindsay Davenport. Ta je uvodni niz dobila s 6:4, starejša od sester Williams pa drugega v podaljšani igri na 7:4. V odločilnem nizu je pri izidu 4:5 na servis Williamsove imela Davenportova priložnost za zmago, a se je Venus rešila z winnerjem in niz pozneje dobila z 9:7. Dvoboj je trajal dve uri in 45 minut, kar je največ v zgodovini ženskih finalov na sveti travi.

Še povzetek v tabeli

Turnir Zmagovalec Poraženec Izid Melbourne 2002 Jennifer Capriati Martina Hingis 4:6, 7:6 (7), 6:2 Pariz 2004 Gaston Gaudio Guillermo Coria 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 9:7 Wimbledon 2005 Venus Williams Lindsay Davenport 4:6, 7:6 (4), 9:7

Če pa upoštevamo še primere, ko je igralec v kateri koli fazi turnirja ubranil žogico za zmago in pozneje osvojil turnir, dobimo precej več primerov. Zadnji tak se je pripetil lani v Melbournu, ko je Caroline Wozniacki v drugem krogu Hrvatici Jani Fett rešila dve žogici za zmago, nato sama slavila s 3:6, 6:2 in 7:5 ter slaba dva tedna pozneje osvojila svoj edini turnir za grand slam.

1.380. Kateri teniški igralci so na svojem zadnjem grand slamu, na katerem so igrali, zmagali in potem na turnirjih velike četverice niso več igrali? Eden od teh je Pete Sampras.

Peter K.

Tako je, Pete Sampras je bil eden od teh, v odprti dobi pa so bili ob njem še tri ženske.