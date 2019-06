Generacija 2003 sodi med tiste, ki so prispevale ogromno odličnih igralcev, med temi so tudi (z leve): Chris Bosh, LeBron James, Dwyane Wade in Carmelo Anthony, ki so leta 2013 na tekmi vseh zvezd igrali za Vzhodno konferenco. Foto: AP

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaši vprašanji o Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.386. V Ligi NBA na naboru izberejo 60 košarkarjev. Koliko jih v povprečju v tej ligi igra čez pet let?

Antun Katalenić

Dirk Nowitzki in Vince Carter sta v Ligi NBA igrala 21 sezon, tri sezone sta bila tudi soigralca v Dallasu. Foto: AP

Zdajšnji sistem nabora velja od leta 1989. V tem obdobju nabor poteka v dveh krogih, ko so izbirali med 54 in 60 košarkarji (odvisno od števila ekip, ki so v posameznih sezonah igrale).

Vsaj pet sezon je v povprečju odigrala dobra polovica izbranih košarkarjev (776 od 1.502, oziroma 51,7 odstotka).

Pri tem je bila najuspešnejša generacija 1998, ko je vsaj pet sezon odigralo 36 od 58 košarkarjev (62,1 odstotka). V spodnji tabeli je iz te generacije navedenih nekaj košarkarjev, ki so bili med najbolj opaznimi ali pa so zanimivi iz drugih razlogov.

Igralec Nabor Točke Naslovi Sezone Vince Carter 5 17,2 0 21 Dirk Nowitzki 9 20,7 1 21 Paul Pierce 10 19,7 1 19 Nazr Mohammed 29 5,8 1 18 Antawn Jamison 4 18,5 0 16 Al Harrington 25 13,5 0 16 Rashard Lewis 32 14,9 1 16 ... ... ... ... ... Rašo Nesterović 17 6,8 1 12 Tyronn Lue 23 8,5 2 11 Michael Olowokandi 1 8,3 0 9 Vladimir Stepania 27 4,1 0 6

1.387. Koliko igralcev pa v Ligi NBA odigra deset sezon?

Antun Katalenić

Desetletje v Ligi NBA preživi približno tretjina vseh igralcev iz nabora (404 od 1.202, oziroma 33,6 odstotka; upoštevani so nabori do leta 2009).

V tem pogledu prednjači generacija 2003, ko je vsaj desetletje igralo 46,6 odstotka izbranih košarkarjev (27/58), nekaj njih je navedenih v spodnji tabeli.