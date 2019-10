Več samih slovenskih zmag je bilo seveda v sezonah, ko sta igrala samo po dva kluba. Tovrstni rekord je iz sezone 2010/2011, ko sta slovenske barve zastopali Krka in Olimpija, istočasno sta zmagali kar v 11 od 24 možnih krogov. Foto: BoBo/Borut Živulović

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaši košarkarski vprašanji. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.443. V drugem krogu Lige ABA so vsi trije slovenski klubi dosegli zmago. Zanima me, kdaj se je nazadnje to zgodilo?

Peter Majerle

Kolo časa moramo zavrteti skoraj za 12 let, bilo je v 12. krogu sezone 2007/2008, ko so se zmage veselili Union Olimpija, Helios in Geoplin Slovan.

Jadranska liga, sezona 2007/2008, 12. krog, 1. december 2007:

ZAGREB - UNION OLIMPIJA

85:98 (33:26, 13:19, 18:25, 21:28)

Vladović 26, Dundović 19; Hukić 26, Bailey 21, Milič 14, Zupan in Dragič 11.

HELIOS - CRVENA ZVEZDA

85:67 (19:16, 26:15, 21:23, 19:13)

Troha 18, Močnik 16, Krejić 13, Laškevič in Žerak po 10; Dragičević 16, Mišanović 12.

GEOPLIN SLOVAN - CIBONA

85:81 (18:21, 18:16, 26:23, 23:21)

Johnson 21, Clemons 18, Jovanović 18; Rozić 17, Warren 13.

PARTIZAN - ŠIROKI PRIMA PIVO

81:71 (20:16, 21:20, 18:16, 22:19)

FMP - BUDUĆNOST

76:79 (15:18, 17:16, 21:19, 23:26)

ZADAR - HEMOFARM

78:65 (23:20, 23:15, 20:19, 12:11)

VOJVODINA SRBIJAGAS - SPLIT CO

75:65 (16:15, 25:16, 16:13, 18:21)

1.444. Kolikokrat skupno so imeli slovenski klubi 100-odstotni izkupiček v posameznem krogu, ko smo imeli najmanj tri predstavnike?

Peter Majerle

Letos se igra 19. sezona Jadranske lige in 11., v kateri sodelujejo vsaj tri slovenske ekipe. V tem času se je le v osmih krogih zgodilo, da so slovenske ekipe zbrale same zmage.

Kdaj # Slovenski izidi kroga 2002 4 4: Split - Laško 72:88, Triglav - Olimpija 68:98, Slovan - Bosna 92:59, Krka - Dita 81:77

20: Budućnost - Krka 75:93, Laško - Dita 83:60, Cibona - Olimpija 74:88, Triglav - Slovan 68:88 2003 3 3: Olimpija - Cibona 89:70, Zagreb - Krka 77:87, Laško - Bosna 94:85

5: Borac - Olimpija 94:97, Laško - Split 88:84, Bosna - Krka 79:96 2004 4 10: Olimpija - Lovćen 80:78, Široki - Laško 68:78, Krka - Zadar 75:74, Split - Slovan 62:75

23: Lovćen - Olimpija 75:94, Slovan - Split 79:71, Zadar - Krka 74:88, Laško - Široki 80:69 2005 4 / 2006 4 / 2007 3 / 2008 3 12: Zagreb - Olimpija 86:98, Helios - Crvena zvezda 85:67, Slovan - Cibona 85:81 2009 3 / 2012 4 / 2016 3 / 2020 3 2: Zadar - Krka 77:85, Olimpija - Cibona 79:70, Koper - Partizan 68:56

Opomba: V srednjem stolpcu je število slovenskih klubov v posamezni sezoni. V vseh preostalih sezonah, ki niso navedene, sta Slovenijo zastopala po dva kluba (izjema je sezona 2017/2018, ko je igrala le Olimpija).