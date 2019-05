Primož Roglič je na Giru nastopal v letih 2016 in 2019, skupaj je dobil tri etape ‒ prav vse v kronometru. Foto: EPA

Giro je sredi odločilnega zadnjega tedna, zato spet odgovarjamo na vaša vprašanja o tej dirki. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.369. Primož Roglič bi na letošnji Dirki po Italiji dobil vse tri vožnje na čas. Ali je to komu že uspelo?

Marko Okorn

To je do zdaj uspelo trojici kolesarjev, v nedeljo pa se jim lahko pridruži tudi Primož Roglič. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Leto Dolžina Zmagovalec Najmanj zaostal Zaostanek 1981 84 Knut Knudsen Roberto Vinsetini 2:44 1984 84 Francesco Moser Laurent Fignon 4:08 1995 104 Tony Rominger Jevgenij Berzin 3:58 Letos ima možnost, da se jim pridruži 2019 43 Primož Roglič Victor Campenaerts 1:04

Opombi:

- V vseh omenjenih letih so bile izvedene tri posamične vožnje na čas

- V predzadnjem stolpcu je naveden kolesar, ki je na treh etapah skupaj zaostal najmanj.

1.370. Koliko je največje število etap, ki jih je kolesar dobil na eni izvedbi Dirke po Italiji?

Marko Okorn

Največje število etap, ki jih je eni izvedbi Gira dobil zmagovalec, je 12. To je leta 1927 uspelo Alfredu Bindi. Sloviti Italijan je takrat dobil kar ducat od 15 etap, v skupnem seštevku pa je vodil od štarta do cilja. Pred prvim zasledovalcem rojakom Giovannijem Brunerom si je nabral kar 27 minut in 24 sekund naskoka.