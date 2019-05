Liverpool je obe letošnji prvenstveni tekmi proti Tottenhamu dobil z 2:1, zadnjo konec marca, ko je v zadnji minuti avtogol dosegel Toby Alderweireld. Foto: Reuters

Liverpool in Tottenham sta se že uvrstila v finale Lige prvakov, pred polfinalnima tekmama Evropske lige pa sta v zelo dobrem položaju Arsenal in Chelsea. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.357. Če v polfinalu Evropske lige zmagata oba angleška kluba, bodo vsi finalisti največjih evropskih nogometnih klubskih tekmovanj iz ene države. Se je to že kdaj zgodilo?

Uroš Sterle

Ne, to se še ni zgodilo. Zgodovino evropskih pokalov sem razdelil v dve obdobji, v tisto, kjer sta se igrala po dva pokala (1961-1971 in 2000-2018) ter tistega, ko so se igrali po trije pokali (1972-1999).

Obdobje 2 pokalov

V tem času se je kar 16-krat zgodilo, ko sta dva od štirih finalistov prihajala iz iste nogometne zveze, dvakrat pa se je pripetilo, da so bili trije klubi iz iste zveze.

Sezona LP zmagovalec LP poraženec EL zmagovalec EL poraženec 2014 Real Madrid Atletico Madrid Sevilla Benfica 2016 Real Madrid Atletico Madrid Sevilla Liverpool 2019 Liverpool/Tottenham ? ?

Obdobje 3 pokalov

Rekord v tem času sodi v leto 1990, ko so italijanski klubi zasedali kar štiri od šestih finalnih mest.

Pokal državnih zmagovalcev Pokal pokalnih zmagovalcev Pokal Uefa Zmagovalec Poraženec Zmagovalec Poraženec Zmagovalec Poraženec Milan Benfica Sampdoria Anderlecht Juventus Fiorentina

Opomba: V krepkem besedilu sta ekipi, ki ne prihajata iz Italije.

1.358. Ali se je že kdaj zgodilo, da sta v finalu Lige prvakov igrali dve ekipi, ki sta do finala utrpeli vsaka kar po štiri poraze?

Nejc Pavlin

Tako Liverpool kot Tottenham sta v letošnji sezoni izgubila kar po štirikrat, kar pa ni prvi tovrstni primer. Preostala dva namreč sodita v obdobje 2000-2003, ko se še niso igrali obračuni osmine finale, temveč je bil odigran še en skupinski del spet s po šestimi tekmami.

Sezona Zmagovalec Finalist 2000 Real Madrid:

@Porto (skupinski del) 2:1

Bayern (drugi del) 2:4

@Bayern (drugi del) 4:1

@Bayern (polfinale) 2:1 Valencia (4):

@Manchester United (drugi del) 3:0

@Fiorentina (drugi del) 1:0

@Lazio (četrtfinale) 1:0

@Barcelona (polfinale) 2:1 2003 Milan (4):

@Lens (skupinski del) 2:1

Deportivo (skupinski del) 1:2

@Real Madrid (drugi del) 3:1

Borussia Dortmund (drugi del) 0:1

Juventus (5):

@Newcastle (skupinski del) 1:0

@Manchester Utd (drugi del) 2:1

Manchester Utd (drugi del) 0:3

@Basel (drugi del) 2:1

@Real Madrid (polfinale) 2:1 Sezona Finalist Finalist 2019 Liverpool (4):

@Napoli (skupinski del) 1:0

@Crvena zvezda (skupinski del) 2:0

@Paris SG (skupinski del) 2:1

@Barcelona (polfinale) 3:0 Tottenham (4):

@Inter (skupinski del) 2:1

Barcelona (skupinski del) 2:4

@Manchester City (četrtfinale) 4:3

Ajax (polfinale) 0:1

Opomba: Tekme označene z @ pomenijo gostovanja.

1.359. Ali se je kdaj zgodilo, da sta oba finalista Lige prvakov bila v isti sezoni do finala neporažena?

Nejc Pavlin

To se je v sezonah, ko se igra vsaj četrtfinale, zgodilo enkrat in sicer leta 2006, ko je Barcelona premagala Arsenal z 2:1, takrat sta se kluba do finala prebila brez enega samega poraza.