Steffi Graf in Boris Becker sta poskrbela za veliko teniško evforijo v Nemčiji. Foto: AP

Pred 30 leti je dež znova kraljeval na Church Roadu in ženski finale je bil preložen na nedeljo. Ob 14.00 sta na igrišče stopili Steffi Graf in Martina Navratilova. Že tretjič zapored sta se srečali v finalu, Nemka pa je je veselila druge zaporedne zmage s 6:2, 6:7 in 6:1.

32-letna Navartilova je blestela v podaljšani igri drugega niza, ki jo je dobila kar s 7:1. V odločilnem nizu je Grafova odlično vračala servise in unovčila številne napake Američanke češkega rodu pri mreži. V četrti in šesti igri je Nemka prišla do brejka in nato končala dvoboj z asom. To je bila njena druga zmaga v All England Clubu in sedmi naslov na turnirjih za grand slam.

Steffi Graf (levo mati Heidi, desno oče Peter) je najprestižnejši krožnik v teniškem svetu dvignila kar sedemkrat (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995 in 1996). Tudi zadnji obračun kariere je odigrala na osrednjem igrišču, leta 1999 je izgubila finalni obračun proti Lindsay Davenport. Foto: AP

Becker zmlel Edberga in prehitel dež

Takoj po podelitvi pokalov je bil na vrsti moški finale. Becker in Stefan Edberg sta se srečala drugič zapored. Leta 1988 je bil v štirih nizih boljši Šved, tokrat pa je čudežni deček iz Leimena odpravil Edberga s 6:0, 7:6 in 6:4. Najmlajši zmagovalec v zgodovini Wimbledona (leta 1985 je v finalu ugnal Kevina Currena v štirih nizih, ko je imel le 17 let) je prehitel dež, le pet minut po zaključni žogi je namreč znova začelo deževati. Zanesljiva zmaga je bila presenetljiva, saj je imel Becker v polfinalu velike težave proti Ivanu Lendlu. Zmagal je s 7:5, 6:7, 2:6, 6:4 in 6:3 po štirih urah, kar je bil takrat najdaljši polfinale v zgodovini Wimbledona. Edberg je nato leta 1990 v finalu ugnal Beckerja v napetih petih nizih.

Grafova in Becker sta se s pokaloma skupaj postavila na legendarni terasi pred osrednjim igriščem. Take fotografije ne bo nikoli več, saj imata osrednje igrišče in igrišče številka 1 premično streho, zato bo vsako leto ženski finale v soboto, moški pa v nedeljo. Tretji ponedeljek ne pride več v poštev, spomin na 9. julij 2001, ko je Goran Ivanišević v epskem finalu ugnal Patricka Rafterja je še zelo svež.

Nemška televizijska postaja RTL je podrla vse rekorde gledanosti. Moški finale je komentiral Gerd Szepanski - žametni glas, ki se je več kot 30 let oglašal iz Church Roada. Bil je velik navijač Beckerja, ki je to težko skrival v neposrednih prenosih. Še posebej se je to pokazalo leta 1991, ko je Becker izgubil finalni obračun proti rojaku Michaelu Stichu.

"Lepo izgledajo trije napisi na tem pokalu. Še veliko je dovolj prostora za nove," se je pošalil Becker na tradicionalni večerji šampionov pred 30 leti. Nikoli več ni zmagal v Wimbledonu, kjer je leta 1999 tudi končal bogato kariero. V osmini finala ga je pred 20 leti izločil Rafter. Dva meseca za njim je sanjsko športno pot z 22 grand slami sklenila tudi Grafova.

Le Görgesova in Struff v tretjem krogu

Letošnji Wimbledon je bil za Nemce katastrofalen. V posamični konkurenci niso imeli niti enega predstavnika v drugem tednu. Julia Görges in Jan-Lennard Struff sta izpadla v soboto v 3. krogu, vsi ostali pa že prej.

Alexander Zverev še nikoli ni igral v polfinalu turnirja za grand slam. Letos je zmagal le na manjšem turnirju v Ženevi, v Wimbledonu pa je doživel novo veliko razočaranje. Foto: Reuters

Agent Apey popolnoma iztiril Zvereva

Najbolj sta razočarala branilka naslova Angelique Kerber (v 2. krogu jo je presenetila Američanka Lauren Davis) in Alexander Zverev, ki ima ogromne težave zunaj teniških igrišč. Uvodni dan turnirja ga je v štirih nizih ugnal Jiri Vesely na igrišču številka ena. Letos je 22-letnik iz Hamburga popolnoma razglašen, glavni razlog pa je velik spor z agentom Patiriciom Apeyem.

"Mislim sem, da sva prijatelja. Več let sva zgledno sodelovala, zdaj pa mi je obrnil hrbet in zelo se trudi, da mi na vsak način škoduje. Neverjetne stvari so se dogajale pred začetkom Wimbledona. Sploh si ne uspete misliti, kaj vse je skušal narediti, da bi me spravil iz tira. Ne smem povedati podrobnosti, ker so stvari na sodišču," je na novinarski konferenci pojasnil Zverev, ki je bil popolnoma odsoten na igrišču.

Apey je bil vse od leta 2012 njegov agent, pogodbo pa je imel podpisano do leta 2023. Zverev se je po lanski sezoni odločil, da bo zamenjal agencijo, Apey pa vztraja pri pogodbi in zdaj bo odločalo sodišče. Novembra je Zverev v finalu zaključnega turnija ATP v O2 Areni v Londonu premagal Novaka Đokovića in se veselil uspeha kariere. Takrat sta z Apeyem zadnjič govorila.

V zadnjih 20 letih nemško čast reševala Kerberjeva

Po zmagi Grafove na Roland Garrosu junija 1999 je le še Kerberjeva osvojila tri grand slame (Melbourne 2016, New York 2016 in Wimbledon 2018), pri moških pa je bil Zverev predviden za naslednika Beckerja, a najprej mora urediti sodni spor, nato pa bo zelo težka nasloga že preboj v polfinale grand slama, saj je konkurenca izjemna.

Wimbledon 1989, finale (M):

BECKER (NEM/3) - EDBERG (ŠVE/2)

6:0, 7:6 (1), 6:4

Polfinale:

BECKER (NEM/3) - LENDL (ČSFR/1)

7:5, 6:7 (2), 2:6, 6:4, 6:3

EDBERG (ŠVE/2) - J. McENROE (ZDA/5)

7:5, 7:6 (2), 7:6 (5)

Finale (Ž):

GRAF (NEM/1) - NAVRATILOVA (ZDA/2)

6:2, 6:7 (1), 6:1

Polfinale:

GRAF (NEM/1) - EVERT (ZDA/4)

6:2, 6:1

NAVRATILOVA (ZDA/2) - LINDQVIST (ŠVE)

7:6, 6:2