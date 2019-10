Ashleigh Barty je zasedla prvo mesto v rdeči skupini. Foto: Reuters

Bartyjeva si je napredovanje med štiri zagotovila s prepričljivo zmago s 6:4 in 6:2 nad Čehinjo Petro Kvitovo. To je bil njun peti letošnji dvoboj, Avstralka pa je zmagala še tretjič zapored in tako zdaj v medsebojnih dvobojih vodi s 4:3. V prvem nizu sta bili odločilni peta in šesta igra. V peti je Kvitova izgubila igro na svoj servis, v naslednji pa ni uspela izkoristiti treh priložnosti za izenačitev izida. V drugem nizu je Bartyjeva takoj na začetku povedla s 4:0 in mirno pripeljala dvoboj do končne zmage.



32-letna Bartyjeva prvič nastopa na zaključnem turnirju sezone, mesto med najboljšimi štirimi pa si je zagotovila z zmagama nad Bencicevo in Kvitovo, proti Bertensovi, ki je na turnirju zamenjala poškodovano Japonko Naomi Osako, pa je izgubila po treh nizih Bartyjeva, ki bo sezono končala na prvem mestu teniške lestvice WTA, je po Samanthi Stosur in letu 2011 postala prva Avstralka, ki se je na zaključnem turnirju prebila iz skupine.



Drugi med Bencicevo in Kiki Bertens je dobila Švicarka, potem ko je Nizozemka na začetku drugega niza pri izidu 1:0 za Benčičevo, ki je prvi niz dobila s 7:5, dvoboj zaradi slabega počutja predala. Benciceva, ki do uvrstitve med osem najboljših prišla z zmago na zadnjem turnirju sezone v Moskvi, si je tako zagotovila drugo mesto v skupini. Benciceva, ki je pred tem na turnirju v Šenzenu premagala tudi Kvitovo, je v četrtem medsebojnem dvoboju prišla do prve zmage proti Nizozemki.



V vijolični skupini, kjer bo zadnji krog v petek, pa si je branilka naslova Jelina Svitolina iz Ukrajine že zagotovila polfinale, v katerem bo igrala proti Bencicevi, medtem ko bo drugo polfinalistko dal dvoboj med Romunko Simono Halep in Čehinjo Karolino Pliškovo. Zmagovalka se bo v polfinalu pomerila z Bartyjevo.



Rdeča skupina, 3. krog:

BARTY (AVS/1) - KVITOVA (ČEŠ/6)

6:4, 6:2

BENCIC (ŠVI/7) - BERTENS (NIZ)

7:5, 1.0, b. b.

Lestvica, rdeča skupina: BARTY (AVS/1) 3 2 1 5:3 2 BENCIC (ŠVI/7) 3 2 1 4:3 2 BERTENS (NIZ) 2 1 1 2:2 1 KVITOVA (ČEŠ/6) 3 0 3 2:6 0 OSAKA (JAP/3) 1 1 0 2:1 1

Vijolična skupina, 3. krog:

SVITOLINA (UKR/8) - KENIN (ZDA)

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - HALEP (ROM/5)