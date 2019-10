Naomi Osaka je predčasno končala sezono. Foto: EPA

Po odpovedi Japonke je mesto na turnirju pripadlo Nizozemki Kiki Bertens, ki se bo pomerila s številko ena Avstralko Ashleigh Barty. "Zelo sem razočarana, da sem morala odpovedati nadaljnje nastope na finalu sezone. Gre za največji dogodek leta in tu v Šenzenu zelo uživam. Žal je prišlo do poškodbe. Res si nisem želela sezone končati na takšen način, a nimam druge izbire," je 22-letna Osaka, zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, sporočila organizatorjem in dodala: "Veselim se, da se bom posvetila okrevanju in upam, da bom v Šenzenu spet zaigrala naslednje leto."

Drugo leto zapored se Osaka spopada s fizičnimi težavami na finalu sezone. Lani ob prvencu na zaključnem turnirju je prav tako predčasno končala, potem ko si je poškodovala levo nogo.

Rdeča skupina, torek:

BARTY (AVS/1) - BERTENS (NIZ)

KVITOVA (ČEŠ/6) - BENCIC (ŠVI/7)