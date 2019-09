Aljaž Bedene je imel v Kairu 100-odstoten izkupiček. Foto: EPA

Najprej sta Aljaž Bedene in Blaž Rola zmagala v igri dvojic. S 7:5 in 6:3 sta bila boljša od Sherif Sabryja in Mohameda Safwata. Nato je prvi slovenski lopar Bedene s 7:5 in 7:5 premagal še najboljšega Egipčana Safwata.

Slovenija si je z zmago zagotovila mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami, ki se bodo na začetku marca 2020 potegovale za uvrstitev v novoustanovljeno svetovno skupino 1. Ta je predzadnja stopnja do elitne skupine, po novem imenovane Finals, ki se bo letos konec novembra prvič predstavila na enotedenskem turnirju v Madridu.

V primerjavi z letos, ko so imeli izbranci selektorja Mihe Mlakarja le eno preizkušnjo, bo Slovenija leta 2020 nastopila dvakrat. Septembra bo ob morebitni zmagi v prvem krogu igrala v svetovni skupini 1 in se potegovala za preboj v kvalifikacije za Madrid 2021, če izgubi marca, pa jo septembra čaka dvoboj v svetovni skupini 2.

DAVISOV POKAL

2. EVRO-AFRIŠKA SKUPINA, Kairo

EGIPT - SLOVENIJA 1:3

Maamoum - Bedene 5:7, 1:4, b. b.

Safwat - Rola 6:4, 1:6, 7:6 (4)

Safwat/Sabry - Bedene/Rola 5:7, 3:6

Safwat - Bedene 5:7, 5:7

Danes:

Maamoum - Rola