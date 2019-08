Federer in Medvedjev padla v Đokovićevo polovico žreba

Poslastica uvodnega kroga Serena Williams - Šarapova

New York - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v lanskem finalu ugnal Juana Martina del Potra. Foto: Reuters

V New Yorku so opravili žreb za zadnji grand slam v sezoni, ki se bo začel v ponedeljek. Branilec naslova Novak Đoković in Roger Federer sta v zgornji polovici žreba, kjer je tudi vroči Rus Daniil Medvedjev.