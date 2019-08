Aleksandra Sasnovič je oddala le pet iger. Foto: EPA

Turnir v Bronxu je zadnji pripravljalni pred Odprtim prvenstvom ZDA, ki se 26. avgusta začenja v New Yorku. Hercogova bo nastopila v glavnem žrebu. Pare bodo izžrebali v četrtek.

Obračun se je začel s štirimi brejki, potem pa je Hercogova še tretjič izgubila servis v osmi igri in Sasnovičeva je nato potrdila odvzem servis in zaključila uvodni niz.

V drugem nizu je 45. igralka z lestvice WTA osvojila prve štiri igre, ko je Hercogova osvojila le dve točki. Dvoboj je trajal uro in 20 minut. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 68:47.

Uspešen začetek Kavčiča

Danes so se začele tudi kvalifikacije za zadnji grand slam sezone v New Yorku. Blaž Kavčič je Pedra Cachina iz Argentine premagal s 6:1, 4:6 in 6:1. 237. igralec sveta se je zbral v odločilnem nizu, ko je osvojil prvih pet iger proti 14 mest slabše uvrščenemu tenisaču.

BRONX-NEW YORK, 1. krog, tabela

(250.000 am. dolarjev, trda podlaga)

VANG (KIT/1) prosta

FERRO (FRA) - GOLUBIC (ŠVI)

SIEGEMUND (NEM) - BUZARNESCU (ROM)

VANDEWEGHE (ZDA) - BLINKOVA (RUS)

PETKOVIĆ (NEM) - S. DŽANG (KIT/4)

6:3, 6:4

GIORGI (ITA) - GASPARJAN (RUS)

6:3, 6:2

CORNET (FRA) - KOZLOVA (UKR)

6:4, 6:2

ŽU (KIT) - PUTINCEVA (KAZ/7)

7:5, 6:4

MUCHOVA (ČEŠ/10) - KUZMOVA (SLK)

7:5, 6:2

AHN (ZDA) - TEICHMANN (ŠVI)

6:3, 6:4

LINETTE (POL) - KANEPI (EST)

SASNOVIČ (BLR/9) - HERCOG (SLO)

6:3, 6:2

SINIAKOVA (ČEŠ/5) - J. VANG (KIT)

6:3, 6:2

POTAPOVA (RUS) - VAN UYTVANCK (BEL)

4:6, 6:4, 6:2

PERA (ZDA) - KUDERMETOVA (RUS)

6:2, 6:0

STRYCOVA (ČEŠ/3) prosta

NEW YORK, kvalifikacije

1. krog (M):

KAVČIČ (SLO) - CACHIN (ARG)

6:1, 4:6, 6:1

Torek:

ROLA (SLO) - ROSOL (ČEŠ)

1. krog (Ž):

JAKUPOVIĆ (SLO) - MARTINCOVA (ČEŠ/27)