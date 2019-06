Arina Sabalenka je lani igrala v finalu turnirja v Eastbournu, kjer je izgubila proti Caroline Wozniacki s 5:7 in 6:7. Foto: Reuters

Čehinja Strycova je po porazu v prvem nizu v podaljšani igri s 3:7 sicer dobila uvodno igro drugega niza z brejkom, a je nato dvoboj predala zaradi poškodbe.

Dve zmagi nad Parmentierjevo v treh dneh

Hercogova se je nato po zelo kratkem odboru pomerila še s Parmentierjevo, 82. igralko na lestvici WTA. S Francozinjo se je merila že v 2. krogu kvalifikacij za ta turnir, v soboto jo je ugnala s 4:6, 6:1 in 6:4.

Tudi tokrat je Hercogova zelo slabo začela, v šesti in osmi igri uvodnega niza je izgubila servis. V drugem nizu je po zaostanku z 1:2 nanizala kar pet iger zapored. Parmentierjeva je v odločilnem nizu povedla že s 5:2 in imela v deseti igri tudi zaključno žogo. V ključnih trenutkih je Hercogova odigrala odlično in Francozinki se je zatresla roka. Podaljšano igro je Mariborčanka dobila s 7:4.

Halepova bo zares visoka ovira

V osmini finala jo v četrtek čaka Simona Halep, ki je odpihnila Tajvanko Su-Wei Hsieh s 6:2 in 6:0.

Zidanškova brez možnosti

Zidanškova, ki je v ponedeljek rešila kar pet zaključnih žog proti proti Carli Suarez Navarro , je bila tokrat nemočna proti osmi nosilki Arini Sabalenki. Belorusinja je bila po uri in 18 minutah. V prvem nizu je najboljša slovenska igralka kar trikrat izgubila začetni udarec.

V drugem nizu je iemla v četrti igri tri priložnosti za brejk in vodstvo s 3:1, a jih ni unovčila. V peti igri je Belorusinja unovčila že prvo priložnost za odvzem servis. Povedla je s 4:2 in prednost zadržala do konca. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 75:56, Zidanškova je naredila preveč neizsiljenih napak, veliko žog je poslala prek osnovne črte.

Uspešen začetek Juvanove

Kaja Juvan je v prvem krogu kvalifikacij za nastop v Wimbledonu po dveh urah premagala Grkinjo Valentini Grammatikopoulou s 6:4, 3:6 in 10:8. 18-letno Ljubljančanko v drugem kvalifikacijskem krogu čaka Turkinja Basak Eraydin.

EASTBOURNE, 2. krog, tabela

(998.712 am. dolarjev, trava)

JABEUR (TUN) - MINELLA (LUKS)

2:6, 6:2, 6:1

KONTA (VB/14) - SAKKARI (GRČ)

6:4, 7:6

DŽANG (KIT) - GAVRILOVA (AVS)

6:3, 6:1

CORNET (FRA) - SVITOLINA (UKR/5)

6:3, 7:6

KERBER (NEM/4) - STOSUR (AVS)

6:4, 6:4

PETERSON (ŠVE) - CURENKO (UKR)

7:6, 6:4

HERCOG (SLO) - PARMENTIER (FRA)

2:6, 6:2, 7:6 (4)

HALEP (ROM/6) - HSIEH (TJV)

6:2, 6:0

SABALENKA (BLR/8) - ZIDANŠEK (SLO)

6:2, 6:3

WOZNIACKI (DAN/11) - PETKOVIC (NEM)

FRIEDSAM (NEM) - KONTAVEIT (EST/16)

6:3, 6:4

BERTENS (NIZ/3) - PUTINCEVA (KAZ)

6:4, 6:1

OSTAPENKO (LAT) - STEPHENS (ZDA/7)

1:6, 6:0, 6:3

BENCIC (ŠVI/10) - ALEKSANDROVA (RUS)

MERTENS (BEL) - VONDROUŠOVA (ČEŠ/13)

6:1, 5:7, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - GASPARJAN (RUS)

6:3, 6:3

EASTBOURNE, 1. krog, tabela

(998.712 am. dolarjev, trava)

MINELLA (LUKS) prosta

JABEUR (TUN) - RODINA (RUS)

1:6, 7:6, 7:5

SAKKARI (GRČ) - PEGULA (ZDA)

6:2, 6:1

KONTA (VB/14) - JASTREMSKA (UKR)

6:2, 6:4

GAVRILOVA (AVS) - GOLUBIC (ŠVI)

6:0, 6:7, 7:6

DŽANG (KIT) - SWAN (VB)

7:6, 4:6, 6:4

CORNET (FRA) - WATSON (VB)

7:5, 6:2

SVITOLINA (UKR/5) prosta

KERBER (NEM/4) prosta

STOSUR (AVS) - KENIN (ZDA)

6:2, 6:3

PETERSON (ŠVE) - SASNOVIČ (BLR)

4:6, 6:3, 6:2

CURENKO (UKR) - DIJAS (KAZ/14)

6:2, 6:2

PARMENTIER (FRA) - LINETTE (POL)

7:6, 2:6, 6:4

HERCOG (SLO) - STRYCOVA (ČEŠ)

7:6, 1:0 b.b.

HSIEH (TJV) - GIORGI (ITA)

6:3, 4:6, 6:4

HALEP (ROM/6) prosta

SABALENKA (BLR/8) prosta

ZIDANŠEK (SLO) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

4:6, 7:5, 7:5

PETKOVIC (NEM) - KASATKINA (RUS)

5:7, 6:4, 6:2

WOZNIACKI (DAN/11) - FLIPKENS (BEL)

6:3, 6:4

KONTAVEIT (EST/16) - DART (VB)

3:6, 6:4, 6:2

FRIEDSAM (NEM) - FERRO (FRA)

6:2, 6:2

PUTINCEVA (KAZ) - COLLINS (ZDA)

5:0, b.b.

BERTENS (NIZ/3) prosta

STEPHENS (ZDA/7) prosta

OSTAPENKO (LAT) - BUZARNESCU (ROM)

6:4, 6:4

ALEKSANDROVA (RUS) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

6:2, 7:6

BENCIC (ŠVI/10) - KUDERMETOVA (RUS)

6:3, 6:4

VONDROUŠOVA (ČEŠ/13) - S. DŽENG (KIT)

6:2, 6:3

MERTENS (BEL) - PUIG (PRT)

6:4, 7:6

GASPARJAN (RUS) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:3, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) prosta