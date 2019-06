Tamara Zidanšek je izločila Suarezovo, ki je že sedemkrat igrala v četrtfinalu turnirjev za grand slam. Zadnjič lani v New Yorku. Foto: Reuters

Španka, ki je na lestvici WTA, na 31. mestu, je imela v drugem nizu pri vodstvu s 5:4 na svoj servis tri zaključne žoge za zmago, a je 21-letna Zidanškova dobila maratonsko deveto igro. V enajsti igri je Zidanškova izkoristila peto priložnost za brejk in nato izenačila na 1:1 v nizih.

Izjemen preobrat v odločilnem nizu

V odločilnem nizu je Suarezova povedla s 5:2 in imela v osmi igri še dve zaključni žogi. Zidanškova je v ključnem trenutku nanizala kar pet iger, v zadnjih dveh igrah pa ni oddala niti točke.

V drugem krogu Zidanškovo čaka osma nosilka Arina Sabalenka, ki je bila v prvem krogu prosta.

Slovo Klepačeve in Hradecke

Andreja Klepač je v paru s Čehinjo Lucie Hradecko izgubila proti Alicji Rosolski in Žaošuan Jang. Poljsko-kitajska naveza je po dobri uri igre dvoboj dobila s 6:2, 4:6 in 10:8.

Bartyjeva zaradi poškodbe roke odpovedala nastop

Nova številka ena ženskega tenisa Ashleigh Barty bi ta teden morala nastopiti na turnirju v Eastbournu, a je zaradi poškodbe roke nastop odpovedala. Avstralka upa, da bo do prihodnjega tedna pripravljena in bo lahko nastopila na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. Zmagovalka Roland Garrosa se je prvič na vrh teniške lestvice WTA povzpela po nedeljski zmagi na turnirju v Birminghamu. Po 12 zaporednih zmagah ji je ponagajala stara poškodba roke.

"Gre za poškodbo, za katero skrbimo že od mojega 16 leta. Pojavi se, ko roko veliko obremenjujem. Gre za poškodbo kosti, ki se pojavi zaradi obremenitve in posebno v prvih dneh moram paziti. Vemo, kako jo pozdraviti, a moramo z zdravljenjem začeti takoj," je dejala 23-letnica.

"Mislim, da bomo pripravljeni za Wimbledon. Paziti moramo le, da bomo v naslednjih treh do štirih dneh s poškodbo pravilno ravnali in tako poskrbeli, da bom prihodnji teden zdrava," je še dejala druga Avstralka na vrhu ženskega tenisa po Yvonne Goolagong-Cawley leta 1976.

Rola in Kavčič uspešno začela kvalifikacije

Blaž Rola, ki na lestvici ATP na 167. mestu, je uspešno začel kvalifikacije v Wimbledonu. Petega nosilca kvalifikacij Italijana Stefana Travaglia je na igriščih v Roehamptonu premagal s 6:7, 6:2 in 6:4.



Dvoboj je trajal točno dve uri, v tretjem nizu pa je bila odločilna prva igra, ki jo je Nemec na svoj servis izgubil. V drugem krogu Rolo zdaj čaka Nemec Daniel Brands, 191. igralec sveta.



Blaž Kavčič je bil s 6:3 in 7:5 boljši od Argentinca Facunda Arguella, ki je na lestvici ATP 52 mest višje od Slovenca.



V drugem nizu je imel Argentinec, 180. igralec na lestvici ATP, pet priložnosti za izenačenje v nizih, a je Kavčič vse uspel ubraniti in po uri in 41 minutah zmagati. Drugi niz je 32-letni Kavčič dobil po podaljšani igri z 9:7.



Naslednja ovira na poti do glavnega turnirja bo deveti nosilec kvalifikacij Marcel Granollers-Pujol. V torek pa prvi krog kvalifikacij v ženski konkurenci čaka Kajo Juvan, ki se bo pomerila z Grkinjo Valentini Gramatikopolu.