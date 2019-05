Taylor Fritz je v odločilnih trenutkih strl Grigorja Dimitrova. Foto: EPA

Bolgar je v prvem nizu povedel s 4:2, a prednosti ni uspel zadržati. Odločala je podaljšana igra, ki jo je z 10:8 dobil Američan. V drugem nizu je Fritz povedel s 3:0, a je Dimitrov z brejkom v sedmi igri izenačil na 4:4. "Tir-break" je znova pripadel ameriškemu kvalifikantu s 7:4.

Marin Čilić je rešil štiri zaključne žoge v 12. igri odločilnega niza. Foto: EPA

Čilić rešil štiri zaključne žoge

Veliko dela je imel tudi deveti nosilec Marin Čilić, ki je bil s 6:4, 2:6 in 7:6 boljši od kvalifikanta Martina Kližana. Slovak je v odločilnem nizu povedel s 6:5, v maratonski 12. igri pa je imel štiri zaključne žoge za zmago. Hrvat je vse rešil in dopbil podaljšano igro kar s 7:0. V 2. krogu ga čaka Jan Lennard Struff, ki je izločil Nicka Kyrgisosa s 7:6 in 6:4.

Federer v Madridu zmagal v dvorani, na modrem pesku in na rdečem pesku

Roger Federer se vrača na peščena igrišča prvič po Rimu leta 2016. 37-letni Švicar je v letošnji sezoni že osvojil dva turnirja, najboljši je bil v Dubaju in v Miamiju.

"Že decembra sem se odločil, da bom v letošnji sezoni igral tudi na pesku. Točke je potrebno graditi dlje časa. Veliko več se igra z osnovne črte. Nekaj so treningi, popolnoma nekaj drugega pa obračuniu, ko je vsaka točka pomembna," je poudaril Federer, ki je v Madridu zmagal že leta 2006, ko je bil to dvoranski turnir na trdi podlagi. Dobil je prvi turnir na pesku pred desetimi leti, ko je v finalu presenetil Rafaela Nadala s 6:4 in 6:4. Direktor Ion Tiriac je leta 2012 poskrbel, da je bil turnir odigran na modrem pesku, Federer pa je v finalu ugnal Tomaša Berdycha.

MADRID, 1. krog (M), tabela

(7.279.270 evrov, pesek)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) prost

FRITZ (ZDA) - DIMITROV (BLG)

7:6, 7:6

CHARDY (FRA) - TSONGA (FRA)

CECCHINATO (ITA/16) - SCHWARTZMAN ARG)

ČILIĆ (HRV/9) - KLIŽAN (SLK)

6:4, 2:6, 7:6

STRUFF (NEM) - KYRGIOS (AVS)

7:6, 6:4

ĐERE (SRB) - LAJOVIĆ (SRB)

6:4, 6:4

DEL POTRO (ARG/7) prost

FEDERER (ŠVI/4) prost

GASQUET (FRA) - DAVIDOVICH FOKINA (ŠPA)

GOFFIN (BEL) - FUCSOVICS (MAD)

MONFILS (FRA/15) - SEPPI (ITA)

FOGNINI (ITA/10) - EDMUND (VB)

MILLMAN (AVS) - JOHNSON (ZDA)

OPELKA (ZDA) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

7:6, 6:4

THIEM (AVT/5) prost

CICIPAS (GRČ/8) prost

J. SOUSA (POR) - MANNARINO (FRA)

ALBOT (MOL) - VERDASCO (ŠPA)

HAČANOV (RUS/11) - MUNAR (ŠPA)

6:4, 6:7, 6:3

ĆORIĆ (HRV/13) - POUILLE (FRA)

DE MINAUR (AVS) - HURKACZ (POL)

FERRER (ŠPA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA)

A. ZVEREV (NEM/3) prost

NIŠIKORI (JAP/6) prost

SIMON (FRA) - DELLIEN (BOL)

WAWRINKA (ŠVI) - HERBERT (FRA)

MEDVEDEV (RUS/12) - PELLA (ARG)

TIAFOE (ZDA) - BASILAŠVILI (GRU/14)

6:7, 6:3, 6:4

KOHLSCHREIBER (NEM) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:2, 7:6

AUGER ALIASSIME (KAN) - SHAPOVALOV (KAN)

6:2, 7:6

NADAL (ŠPA/2) prost

Stephensova v Madridu izločila Azarenko

MADRID, 2. krog (Ž), tabela

(7.021.128 evrov, pesek)

OSAKA (JAP/1) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

SCHMIEDLOVA (SLK) - SASNOVIČ (BLR)

KUZNECOVA (RUS) - BENCIC (ŠVI)

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - KOZLOVA (UKR)

HALEP (ROM/3) - KONTA (VB)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - KUZMOVA (SLK)

BARTY (AVS/9) - COLLINS (ZDA)

PUTINCEVA (KAZ) - PARMENTIER (FRA)

6:4, 4:6, 6:3

STEPHENS (ZDA/8) - AZARENKA (BLR)

6:4, 2:6, 6:2

S. DŽENG (KIT) - CORNET (FRA)

VEKIĆ (HRV) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

KERBER (NEM/4) - MARTIĆ (HRV)

BERTENS (NIZ/7) - OSTAPENKO (LAT)

6:4, 6:3

SEVASTOVA (LAT/12) - BUZARNESCU (ROM)

6:3, 6:4

CIRSTEA (ROM) - GARCIA (FRA)

KVITOVA (ČEŠ/2) - MLADENOVIC (FRA)

6:3, 7:5