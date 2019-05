Polona Hercog je imela zares težak žreb v Madridu. Foto: EPA

Stephensova se bo v drugem krogu pomerila z Belorusinjo Viktorijo Azarenko, ki je izločila Rusinjo Darjo Kasatkino. Američanka, ki je bila pred slabim letom dni že tretja igralka sveta, je proti Hercogovi, ki je bila na začetku prejšnjega tedna na 71. mestu lestvice WTA, po izenačenju na 1:1 v uvodnem nizu dobila tri igre zapored in povedla s 4:1. Zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA 2017 je prvi niz dobila po 37 minutah.

V drugem nizu je imela Hercogova dvakrat brejk prednosti, a ga ni uspela zadržati. V podaljšani igri je Stephensova povedla s 6:1, tri zaporedne točke Mariborčanke pa so bile premalo za preobrat.

Hercogova se je v španski prestolnici na glavni turnir prebila skozi dva kvalifikacijska kroga. Najprej je premagala Švicarko Viktorijo Golubić, nato pa je bila boljša še od Nemke Andree Petković.

Hercogova, ki si je s prebojem na glavni turnir že zagotovila 40 točk za lestvico WTA in slabih 20.000 ameriških dolarjev, je edina predstavnica Slovenije, saj sta na turnirju dvojic Andreja Klepač in Katarina Srebotnik nastope sklenili že v soboto v prvem krogu.

Stefanos Cicipas je v odlični formi tudi na pesku. Foto: EPA

Zmaga Cicipasa v Estorilu

Stefanos Cicipas je osvojil turnir ATP v Estorilu. V finalu je prvi nosilec premagal Urugvajca Pabla Cuevasa s 6:3 in 7:6 (4) in osvojil tretji turnir ATP v karieri po Stockholmu oktobra lani in Marseillu februarja letos. 20-letni Grk je januarja igral v polfinalu Odprtega prvenstva Avstralije in je postal najmlajši igralec v zgodovini, ki se je prebil med elitno deseterico.

Garin presenetljivi zmagovalec v Münchnu

Cristian Garin je v finalu turnirja v Münchnu premagal Mattea Berrettinija s 6:1, 3:6 in 7:6 (1). 22-letni Čilenec se je presenetljivo veselil druge turnirske zmage v karieri. 47. igralec z lestvice ATP je aprila letos osvojil svoj prvi turnir ATP v Houstonu.

Berrettini je moral le nekaj ur pred tem igrati drugi polfinalni obračun, v katerem je s 6:4 in 6:2 ugnal Roberta Bautisto Aguta. Dvoboj so začeli šele danes dopoldne, saj dež v soboto organizatorjem ni omogočil izpeljave obeh polfinalnih partij. Garin je v polfinalu izločil tretjega nosilca Marca Cecchinata s 6:2 in 6:4. V četrtfinalu je ugnal številko tri svetovnega tenisa in dvakratnega zmagovalca tega turnirja Alexandra Zvereva. Nemec je v letošnji sezoni popolnoma razglašen.