Nick Kyrgios je osvojil šesti turnir v karieri. Foto: Reuters

"To je bil eden izmed najboljših tednov v mojem življenju. Naredil sem ogromne korake," je dejal 24-letni Avstralec, ki je na svetovni lestvici skočil za 25 stopničk na 27. mesto, kar je njegova prva uvrstitev v najboljši trideseterici po skoraj enem letu. "Rad bi se zahvalil ljudem, ki me podpirajo in ki niso izgubili upanja vame, ko sem ga izgubil sam. Dokazal sem sebi in ostalim, da lahko še vedno igram na najvišjem nivoju," je še dodal Kyrgios.

Kyrgios se ni soočil s točko za izgubo začetnega udraca. Serviral je 18 asov, skupaj 110 v šestih dvobojih.

Medvedjev je v prvem nizu izgubil le eno točko na svoj začetni udarec, a je z 8:6 klonil v podaljšani igri, čeprav je vodil že s 5:2. Podobna je bila zgodba v drugem nizu, ki je bil spet odločen v podaljšani igri. Tokrat je Kyrgios povedel s 5:3 in finale zaključil z dvema asoma.

Najboljši tenisači so se ta teden zbrali v Montrealu, kjer je na sporedu šesti letošnji turnir serije masters. V odsotnosti Novaka Đokovića, ki je tako kot Roger Federer podaljšal počitnice, je prvi nosilec turnirja Rafael Nadal.