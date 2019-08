Daniil Medvedev je zadel kar 16 asov in bo tretji teden zapored igral v finalu velikega turnirja na trdi podlagi. Foto: AP

23-letni Rus, ki je prejšnji teden izgubil v finalu Montreala proti Rafaelu Nadalu, se je drugič v karieri prebil v finale mastersa. V zadnjih tednih je dokazal, da je pravi specialist za trdo podlago, na kateri je v letošnji sezoni dobil že 30 dvobojev.



Osmi igralec sveta je dosegel kar 16 asov, kar je največ proti Đokoviću v letošnjem letu v obračunih, ki so se igrali na dva dobljena niza. Srb je povedel s 6:3, 2:2 in imel priložnost za brejk v peti igri. Medvedev se je rešil in nato nanizal tri igre zapored.



V odločilnem nizu je bil neustavljiv, v tretji in deveti igri je odvzel servis prvemu igralcu sveta in zanesljivo zadržal svoj začetni udarec, dopustil ni nobene priložnosti za brejk. Dvoboj je zaključil z izjemnim forhendom po prvem servisu Srba in se po uri in 43 minutah veselil najodmevnejše zmage v karieri.



Bolj tvegani drugi servisi so se obrestovali

"Sploh ne vem, kako mi je uspelo. Že v prvem nizu sem bil utrujen, ni uspel držati silovitega ritma, ki ga je narekoval Đoković. Ključno je bilo, da sem se rešil v drugem nizu, dobil sem zalet. Izgubljal sem vse točke po drugem servisu, zato sem se odločil, da bom serviral bolj tvegano in močneje, kar se je obrestovalo," je poudaril Medvedev, ki je odigral že 17 dvobojev v zadnjih 19 dneh. Tudi v Washingtonu pred dvema tednoma je prišel do finala, kjer je izgubil proti Nicku Kyrgiosu.



David Goffin je ugnal Richarda Gasqueta. Foto: AP

V finalu se bo v nedeljo ob 22.00 srečal z Davidom Goffinom. Belgijec je izločil Richarda Gasqueta s 6:3 in 6:4.



Kuznecova preprečila Bartyjevi vrnitev na prvo mesto lestvice WTA

Prva nosilka turnirja v Cincinnatiju Ashleigh Barty je izpadla v polfinalu in s tem zapravila možnost, da se vrne na prvo mesto lestvice WTA. Svetlana Kuznecova je bila boljša s 6:2 in 6:4.

34-letna Rusinja je pred 15 leti zmagala na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, leta 2009 pa je osvojila še Roland Garros. 153. igralka sveta je dobila posebno povabilo organizatorja za nastop na turnirju, ki služi kot priprava za zadnji grand slam sezone, ki se bo na igriščih Flushing Meadowsa začel 26. avgusta.

Svetlana Kuznecova se je prvič po lanskem turnirju v Washingtonu prebila v finale. Foto: AP

Po zaostanku z 0:2 se je zbrala in nanizala kar šest iger zapored. V drugem nizu je sijajno servirala in Avstralki ni dopustila niti ene priložnosti za brejk. Bartyjeva je že v uvodni igri izgubila servis in nato ni imela možnosti za vrnitev.

Prva igralka sveta Naomi Osaka je v četrtfinalu predala obračun proti Američanki Sofii Kenin zaradi poškodbe kolena. Japonka bo tudi v ponedeljek ostala na prvem mestu, veliko vprašanje pa je, ali bo okrevala do nastopa v New Yorku, kjer je lani v finalu ugnala Sereno Williams.

CINCINNATI

(6.056.280 dolarjev, trda podlaga)

Polfinale (M):

MEDVEDEV (RUS/9) - ĐOKOVIĆ (SRB/1)

3:6, 6:3, 6:3

GOFFIN (BEL/16) - GASQUET (FRA)

6:3, 6:4

CINCINNATI

(2.944.486 am. dolarjev, trda podlaga)

Polfinale (Ž):

KUZNECOVA (RUS) - BARTY (AVS/1)

6:2, 6:4

KEYS (ZDA/16) - KENIN (ZDA)

7:5, 6:4