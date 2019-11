Rafael Nadal in Novak Đoković sta v letošnji sezoni osvojila po dva turnirja za grand slam. O številki ena ob koncu sezone bo odločal turnir v Londonu. Foto: Reuters

Španec ima pred Londonom 640 točk prednosti pred Srbom, veliko vprašanje pa je, ali bo Nadal sploh nastopil na zadnjem turnirju sezone, ki se bo začel v nedeljo. Nadal je namreč zaradi poškodbe trebušne mišice še pred začetkom predal polfinalni dvoboj v Parizu in zdaj se nestrpno čaka novica iz njegovega tabora, ali bo lahko igral.

Tudi če Nadala ne bo, čaka Đokovića v Londonu težko delo za ponovni vzpon na vrh, saj bo moral priti do finala z najmanj dvema zmagama v skupinskem delu. Vsaka zmaga v skupinskem delu Londona tenisaču prinese 200 točk. Končni uspeh prinaša 1.500 točk.

Če bo Nadal igral v Londonu in dobil dva dvoboja v skupinskem delu, mora Đoković za številko ena ob koncu sezone osvojiti turnir. Če bi Nadal prišel v finale, niti osvojitev Londona Đokoviću ne bi bila dovolj.

Srb je petkrat sezono zaključil na prvem mestu, s šestim tovrstnim uspehom pa bi izenačil rekord Peta Samprasa. Če bi Nadal končal sezono na prvem mestu, bi mu to uspelo petič, s čimer bi se izenačil z Jimmyjem Connorsom in Rogerjem Federerjem.

Eden izmed ciljev Đokovića je tudi rekord po številu tednov na vrhu lestvice ATP. Trenutno na večni lestvici vodi Federer (310 tednov) pred Samprasom (286) in Đokovićem (275).

Žreb skupin za turnir v Londonu bo v torek. Vstopnico za zaključni turnir so si poleg Đokovića in Nadala zagotovili še Federer, Danil Medvedjev, Dominic Thiem, Stefanos Cicipas, Alexander Zverev in Mateo Berrettini.

Lestvica ATP: 1. (2) R. NADAL ŠPA 9.585 2. (1) N. ĐOKOVIĆ SRB 8.945 3. (3) R. FEDERER ŠVI 6.190 4. (4) D. MEDVEDJEV RUS 5.705 5. (5) D. THIEM AVT 5.025 6. (7) S. CICIPAS GRČ 4.000 7. (6) A. ZVEREV NEM 2.945 8. (9) M. BERRETTINI ITA 2.670 9. (10) R. BAUTISTA AGUT ŠPA 2.540 10. (13) G. MONFILS FRA 2.530 11. (14) D. GOFFIN BEL 2.335 12. (12) F. FOGNINI ITA 2.290 13. (11) K. NIŠIKORI JAP 2.180 14. (15) D. SCHWARTZMAN ARG 2.125 15. (28) D. SHAPOVALOV KAN 2.050 ... 59. (64) A. BEDENE SLO 905 139. (140) B. ROLA SLO 392 392. (284) B. KAVČIČ SLO 93