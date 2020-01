Andrej Rubljov je upravičil vlogo favorita v finalu. Foto: EPA

22-letni Rus, trenutno 23. igralec sveta, je igral v petem finalu turnirjev ATP. Tretjič je dvignil pokal. Do zdaj je zmagal na turnirjih v Umagu leta 2017 (izgubil je v kvalifikacijah in nato prišel do končne zmage kot srečni poraženec) in lani Moskvi.

Francoz ni imel možnosti v uvodnem nizu, ko je izgubil servis v drugi in osmi igri. V drugem nizu je Rubljov že povedel s 4:1, a prednost zapravil, zmagovalca niza je odločila podaljšana igra. Rus je osvojil prve štiri točke in prednost zadržal od konca. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 69:51.

20-letni Moutet do tega tedna na turnirjih najvišje ravni še nikoli ni igral v polfinalu.

DOHA

(1.325.200 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

RUBLJOV (RUS/2) - MOUTET (FRA)

6:2, 7:6 (3)

Polfinale:

MOUTET (FRA) - WAWRINKA (ŠVI/1)

3:6, 7:5, 6:3

RUBLJOV (RUS/2) - KECMANOVIĆ (SRB)

6:3, 6:1