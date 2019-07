Kaja Juvan je pošteno namučila sedemkratno zmagovalko Wimbledona na igrišču številka 1. Foto: Reuters

"Precej me je bilo strah pred odhodom na igrišče. To je bilo nekaj novega zame. Nisem si znala predstavljati, kako bo vse skupaj izgledalo. Zelo dobro sem se odvzala. Začela sem zelo samozavestno. Dobro sem se upirala Sereni, nisem ji kar podarila zmage. Na koncu je to zelo pomembno. Zmanjkalo mi je fizične moči. Serena je zadržala servis v ključnih trenutkih. Malo sem razočarana, vseeno pa pa je to super izkušnja. Ni me premagala lahko," je bila kljub porazu s 6:2, 2:6 in 4:6 po uri in 34 minutah ponosna Juvanova, ki ima zares svetlo prihodnost.

37-letna Williamsova je kraljica na Church Roadu. Kar sedemkrat je že dvignila prestižni krožnik, zadnjič pred tremi leti, lani pa je v finalu izgubila proti Angelique Kerber. Najtežje jo je premagati prav na travnati podlagi, ki ji je pisana na kožo.

"Serena je stopnjevala ritem, ampak sem vesela, da sem ohranila mirne živce. Mogoče mi je na koncu malce zmanjkalo moči, ona pa je vse skupaj zdržala. Z razlogom je med najboljšimi igralkami na svetu. Super izkušnja zame, res," je še dodala 18-letnica, ki je na 133. mestu lestvice WTA. Le še vprašanje časa je, kdaj se bo zavihtela med najboljših 100 igralk sveta.

Serena: Ko se znajdem pod pritiskom, vedno dam iz sebe vse najboljše

"Skozi dvoboj sem se počasi sestavljala. Letos sem odigrala malo obračunov. Forma je vse boljša. Kaja je igrala dobro, zelo dobro je vračala moje servise. Na splošno je igrala res dober tenis, sama pa sem slabo začela dvoboj. Ko se znajdem pod pritiskom, vedno dam iz sebe vse najboljše. Rada imam to, sem velika borka. Vesela sem te zmage," je dejala Williamsova, ki se bo v 3. krogu v soboto srečala z Nemko Julio Görges.