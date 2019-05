Pred samim začetkom tekmovanja boste ob 10.30 lahko spremljali okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali nekdanja igralka Maja Matevžič in novinarji Tomaž Hudomalj (TV Slovenija), Luka Petrič (Val 202) in Slavko Jerič (MMC).

Debatirali bodo o žrebu pariškega turnirja, spremembah, ki so doletele tekmovanje, prenosih, odgovarjali pa bodo tudi na vaša vprašanja.

Obeta se največ Slovenkov in Slovencev na glavnem turnirju za grand slam - Aljaž Bedene, Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović imajo zagotoljen nastop na igriščih Rolanda Garrosa, medtem ko sta Kaja Juvan in Blaž Rola v zadnjem predkrogu kvalifikacij v vlogi favoritov za preboj na osrednji turnir Pariza.

Ženski finale Halep - Pliškova?

"Tako Tamara kot Polona igrata v 1. krogu z nosilkama, a imata vseeno lepe možnosti za uspeh," napoveduje Maja Matevžič. "Izredno nehvaležno je napovedovati, kdo bo pri ženskah zmagah. Če bi bila Serena Williams v boljši fizični, na pesku je pa to odločilno, bi bila favoritinja, tako pa res ni izrazite kandidatke za naslov v Parizu," izredno nepredvidljivost ženskega turnirja povzema Petrič. "Od leta 2006 nobena igralka ni ubranila naslova v Rolandu Garrosu," je dodal Slavko Jerič.

Omizje vseeno dopušča možnost, da Simona Halep ubrani naslov. Iz zgornjega dela tabele v finalu vidjo še Naomi Osako in Petro Kvitovo, medtem ko večina iz spodnjega dela favorizira Karolino Pliškovo.

Pri moških prvi favorit ostaja peščeni kralj Rafael Nadal. "Edina Nadalova ovira so morebitne poškodbe. V finalu tudi jaz vidim par Nadal - Đoković, ki pa bo premagal," pred začetkom pariškega turnirja kljub zadnjemu porazu v finalu Rima na Srba stavi Maja Matevžič. Omizje je v razmerju 2:2 dal poenoteno mnenje, da se bo na OP Francije ponovil finalni dvoboj Nadal - Đoković.

"Čar turnirjev za grand slam je, da se igra na tri dobljene nize," Luka Petrič odganja ideje lastnikov tv-pravic, da so moški dvoboji na pesku kot najpočasnejši teniški podlagi predolgi. "Ravno igranje na tri nize je lahko tudi prednost za tenisače, da si v prvem tednu zgradijo formo in si lahko tudi privoščijo kakšno napako ter izgubljen niz," povzema Tomaž Hudomalj.