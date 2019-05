Novak Đoković je dobil zadnje tri medsebojne dvoboje proti Rafaelu Nadalu na turnirjih za grand slam, vključno s tistim leta 2015 v Roland Garrosu. Vse štiri grand slam lovorike so imeli istočasno v rokah le trije tenisači. Poleg Novaka Đokovića (2016) še Don Budge (1938) in Rod Laver (1962, 1969). Foto: Reuters

"Skušal bom napasti rekord Federerja. Seveda me to dodatno motivira," je po januarskem slavju v Melbournu, 15. na turnirju za grand slam, Đoković napovedal lov na dvajsetico Rogerja

Federerja. Hkrati je dodal, da se bo popolnoma osredotočil na turnirje za grand slam in zgodnja izpada v Indian Wellsu (Kohlschreiber) in Miamiju (Bautista Agut) nista bila

pretirano presenečenje.

Že januarja je kot prioriteto izpostavil peščeno sezono. "Moram delati na svoji igri na pesku še bolj kot lani. Igram precej bolje, toda pesek je še bolj specifičen. Končni cilj je zmaga nad Nadalom," je takoj po finalu Melbourna, kjer je Španca razbil na prafaktorje, dejal Đoković, ki je v sredo dopolnil 32 let.

Federer by 32d birthday

17 Grand Slam singles titles. 21 Masters 1000 singles titles. 302 weeks No. 1

Nadal by 32d birthday

16 GS singles titles. 32 Masters 1000 titles. 175 weeks No. 1

Djokovic by 32d birthday

15 GS singles titles. 33 Masters 1000 titles. 252 weeks No. 1 — Christopher Clarey (@christophclarey) 22. maj 2019

Forma kot v zmagovitem letu 2016

Srb je prišel v Pariz z najboljšo formo na pesku po letu 2016, ko mu je uspel zgodovinski podvig in osvojitev t. i. Nole Slama - vseh štirih največjih teniških turnirjev istočasno. Prišel je do četrtfinala Monte Carla (Medvedjev), nato pa brez oddanega niza osvojil Madrid in izgubil v finalu Rima, kjer je kljub utrujenosti odvzel niz Nadalu.

Ne glede na idealno tempiranje forme Đokovića, je Roland Garros peskovnik Rafaela Nadala. Ne nazadnje je Španec v Parizu izgubil le dva od 88 dvobojev. Leta 2009 ga je v osmini finala ugnal Robin Söderling, šest let pozneje pa v četrtfinalu Đoković. V zadnjih dveh letih je v 14 dvobojih izgubil en niz.

"Nadal je brez sence dvoma prvi favorit, potem pridemo vsi drugi. Obeta se izjemno zanimiv Roland Garros. Igralci bodo imeli med dvoboji dan počitka, tako da bodo na najvišji ravni," je prepričan Đoković.

Rim dvignil samozavest Nadala

Pariške priprave Španca niso potekale idealno. Najprej ga je v Monte Carlu, kje je dvignil že enajst pokalov, v polfinalu s 6:4, 6:2 nadigral Fabio Fognini. V Barceloni mu je v polfinalu mero vzel Dominic Thiem, v isti fazi tekmovanja je bil v Madridu boljši Stefanos Cicipas. Nadal je prvič po letu 2004 vstopil v mesec maj brez osvojene lovorike, ničlo pred Parizom pa je izbrisal z zmago v Rimu, ki mu je prinesla prepotrebno samozavest.

"Bolj sem vesel naslova kot zmage nad Đokovićem. Še posebej sem v Rimu zadovoljen nad ravnijo svoje igre. Prvi niz je bil praktično brezhiben," je po prvi zavezani kravati v njunih 54 medsebojnih dvobojih oziroma po 141 odigranih nizih povedal Nadal. Novak mu je v Parizu prepustil vlogo favorita, a dejstvo je, da je Srb edini, ki je v Roland Garrosu nadigral kralja peska. Leta 2015 je bilo 7:5, 6:3, 6:1.

Ob zmagi Nadala boste podvojili vložek

Stavnice na končno zmago Nadala ponujajo kvoto 2,1, na Đokovića pa 3,2. V vlogo prvega izzivalca stavnice postavljajo lanskega finalista Dominica Thiema. Kvota nanj je 6. Avstrijec je proti Nadalu dobil tri od zadnjih šestih medsebojnih dvobojev na pesku. Res pa je, da v zadnjih dveh letih Thiem v Parizu ni proti Špancu osvojil niti niza. Thiem je bil zmagovalec na dveh od zadnjih treh peščenih dvobojev tudi proti Đokoviću. V Pariz prihaja z zmago v Barceloni in polfinalom Madrida.

Zadnji Pariz Federerja? Ni izključeno

Četrti favorit je Stefanos Cicipas, ki pa ima že kvoto 19. Grk je slavil v Estorilu, prišel do finala Madrida ob zmagi nad Nadalom in igral v polfinalu Rima. Za enega najbolj zanimivih Roland Garrosov zadnjih let bo poskrbel Roger Federer (kvota 21), ki se vrača v Pariz po treh izpuščenih letih. "Je to moj zadnji Roland Garros? Vsak turnir je lahko zadnji. Da, ni izključeno. Vesel bom, če bom preživel prvi teden," je ambicije v letošnjem Parizu razkril Federer.

V okolici Federerja je na stavnicah še Alexander Zverev (kvota 23), ki pa je letos daleč od forme zadnjih dveh let, ko je dobil tako turnirja v Madridu kot Rimu. V zavetrju

bodo svojo priložnost čakali Stan Wawrinka (41), Fabio Fognini, Danil Medvedjev in Juan Martin Del Potro (vsi kvota 51).

Žreb danes ob 19. uri

Veliko bo odvisno tudi od žreba, ki bo v četrtek ob 19. uri. Največje vprašanje je, v kateri del žreba bosta padla Dominic Thiem in Stefanos Cicipas. Če bosta, denimo, v spodnjem delu, bi se Nadal lahko v četrtfinalu najprej pomeril z Grkom, v polfinalu pa še z Avstrijcem. Enaka usoda bi seveda lahko doletela Đokovića.

Medtem ko v moški konkurenci "diši" po novem spopadu "Rafaole", se pri ženskah obeta najbolj izenačen turnir v zadnjih letih. Naslov bo branila Simona Halep, ki je tudi prva

favoritinja stavnic (kvota 5). Sledijo Kiki Bertens (10), zmagovalka zadnjih dveh grand slamov Naomi Osaka (11), Serena Williams, Petra Kvitova (obe 13), Sloane Stephens, Karolina Pliškova (obe 15), Elina Svitolina (17) ...

Slovenijo bodo na turnirju zastopali Aljaž Bedene, Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović. V kvalifikacijah nastopata še Blaž Rola in Kaja Juvan.

Drugi grand slam turnir sezone se bo začel v nedeljo in končal 9. junija. Prenosi bodo na TV SLO 2 in MMC-ju.