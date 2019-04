Dominic Thiem je v drugem nizu popolnoma nadigral Medvedjeva. Foto: EPA

25-letni Thiem je za zmago nad Rusom potreboval uro in 14 minut, v žep je pospravil pol milijona evrov.

Marca je bil najboljši že v Indian Wellsu, kjer je v finalu premagal Rogerja Federerja. Od leta 2015 je dvakrat zmagal v Buenos Airesu in Nici, po enkrat pa v Umagu, Gstaadu, Acapulcu, Stuttgartu, Rio de Janeiru, Lyonu in Sankt Peterburgu.

Rus v drugem nizu osvojil le pet točk

Medvedjev je začel odlično. V drugi igri je unovčil tretjo priložnost za odvzem servis in povedel s 3:0. Thiem se je po prvem odmoru zbral in nanizal kar pet iger zapored. Prevladoval je z osnovne črte in unovčil številne napake Rusa. V deseti igri je zanesljivo zadržal servis in dobil prvi niz.

V drugem nizu je Medvedjev popolnoma popustil, osvojil le še pet točk! Sredi niza je Theim osvojil kar 14 točk zapored. Drugi niz je trajal le 22 minut. Končno razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 63:36.

Petra Kvitova se je eskpresno vrnila v svetovni vrh. Foto: EPA

Berrettini do druge turnirske zmage

Matteo Berrettini je zmagovalec turnirja ATP v Budimpešti. 23-letni Italijan je v finalu premagal Srba Filipa Krajinovića s 4:6, 6:3 in 6:1. Zanj je to druga turnirska zmaga, lani je bil najboljši v Gstaadu.

Kvitova prva letos z dvema zmagama

Petra Kvitova je po zmagi nad Estonko Anett Kontaveit s 6:3 in 7:6 osvojila turnir v Stuttgartu in postala prva igralka na svetu, ki je letos slavila na dveh turnirjih. Kvitova je letos zmagala tudi v Sydneyju. Finale je trajal uro in 33 minut.

Martićeva do prvenca v Carigradu

Hrvaška teniška igralka Petra Martić je v Carigradu dosegla prvo turnirsko zmago v karieri. Po finalnih porazih v Kuala Lumpurju in Bukarešti je zmagala v največjem turškem mestu. Po uri in 49 minutah je bila boljša od Čehinje Markete Vondroušove z 1:6, 6:4 in 6:1.

BARCELONA

(2.746.455 evrov, pesek)

Finale:

THIEM (AVT/3) - MEDVEDEV (RUS/7)

6:4, 6:0

BUDIMPEŠTA

(586.140 evrov, pesek)



BERRETINI (ITA) - KRAJINOVIĆ (SRB)

4:6, 6:3, 6:1

STUTTGART

(886.077 am. dolarjev, pesek)

KVITOVA (ČEŠ/3) - KONTAVEIT (EST/8)

6:3, 7:6 (2)

CARIGRAD

(250.000 am. dolarjev, pesek)



MARTIĆ (HRV/6) - VONDOUŠOVA (ČEŠ)

1:6, 6:4, 6:1