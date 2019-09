Aljaž Bedene je imel v Metzu odličen teden, za končno zmagoslavje pa je v dvoboju s Tsongajem malenkost zmanjkalo. Igralca sta se pomerila drugič in tako kot leta 2013 na Roland Garrosu je bil boljši Francoz. Foto: www.alesfevzer.com

Razburljiv finale turnirja v Metzu se je končal s 6:7, 7:6 in 6:3 za 34-letnega Tsongaja, 61. igralca sveta, ki se je veselil svoje 18. ATP-lovorike. Bedene je bil še četrtič neuspešen v finalih ATP-turnirjev, je pa tokrat prvič dobil niz. V zadnjem nizu je bil ključen brejk Tsongaja v drugi igri. Pri prvem servisu je imel Bedene 53-odstotno uspešnost, serviral je 14 asov, rešil pa štiri od petih žogic za brejk. Tsonga je serviral 19 asov, na prvi servis je osvojil kar 92 odstotkov točk.

Blizu, a vendarle daleč

"V tem tednu sem le dvakrat izgubil svoj servis in verjetno je to teden v karieri, v katerem sem najbolje serviral. Imel sem svojo priložnost. Imel sem vodstvo s 4:3 in žogico za brejk. Takrat je dobro serviral, sam sem izbral napačno stran, a bil sem blizu in lahko bi se izšlo tudi drugače. Seveda sem zdaj razočaran. Želel sem zmagati, a vesel sem prikazanega v celotnem tednu," je za spletno stran ATP-ja povedal Bedene.

Tsonga "brejk nevarnost" rešil z asom

Uvodni niz je trajal 56 minut, oba tekmeca sta bila na svojem servisu zanesljiva, v podaljšani igri pa je Bedene povedel s 4:0 in tajbrejk dobil na štiri. V drugem nizu je bila zgodba podobna. Bedene je imel edino priložnost za brejk v vsem dvoboju, toda Tsonga se je ubranil z asom. Spet je odločala podaljšana igra. Tekmeca sta strani zamenjala pri izidu 3:3, nato je bil predvsem pri servisu zanesljivejši Tsonga (7:4).

Tsonga izjemno začel zadnji niz

Odločilni niz je Tsonga, ki je že četrtič slavil turnirsko zmago v Metzu, odprl silovito in z izjemno igro nanizal 11 točk (z zadnjima dvema točkama drugega niza pa 13). Vodstvo s 3:0 in 5:2 je bilo dovolj, da je dvoboj mirno dokončal. Po dveh urah in 47 minutah si je priboril dve zaključni žogi in izkoristil prvo.

MEDNARODNA TURNIRJA ATP-SERIJE 250, METZ

(586.140 evrov, trda podlaga)

Finale:

TSONGA (FRA) - BEDENE (SLO)

6:7 (4), 7:6 (4), 6:3

SANKT PETERBURG

(1,248.665 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

MEDVEDJEV (RUS/1) - ČORIĆ (HRV/4)

6:3, 6:1

MEDNARODNI TURNIR WTA, OSAKA

(823.000 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

OSAKA (JAP/1) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

6:2, 6:3