Aljaž Bedene je z odličnim servisom potopil Carrena Busto. V Metzu je v le treh dvobojih zabil 47 asov, pred tem pa letos na 26 dvobojih 201. Foto: EPA

Bedene, ki je na lestvici ATP na 76. mestu, je 14 mest višje uvrščenega Carrena Busta ugnal po uri in 24 minutah. Tekmecu je odvzel servis v sedmi in enajsti igri, sam pa ga ni izgubil. 30-letni Ljubljančan je odlično serviral, saj je zabil kar 27 asov, medtem ko Španec le štiri. Končno razmerje točk je bilo 72:58.

V polfinalu proti Francozu Paireju

V polfinalu Bedeneta čaka tretji nosilec Francoz Benoit Paire, ki je s 7:6 in 6:4 ugnal rojaka Gregoira Barrera.

V New Yorku velika vrnitev Bedeneta

To bo ponovitev nepozabnega obračuna 2. kroga Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko je Bedene izločil Benoita Paireja s 4:6, 6:7, 6:2, 7:5 in 7:6 po štirih urah. Paire, ki je dobil prve tri medsebojne dvoboje, je bil po koncu obračuna tako razočaran, da Bedenetu sploh ni želel čestitati za zmago.

Ljubljančan je bil v uvodnem krogu boljši od Francoza Rayana Roumana s 6:4 in 6:4, v drugem pa je premagal sedmopostavljenega domačega igralca Gillesa Simona s 7:6 (9) in 6:2.

Četrtfinale, tabela:

BEDENE (SLO) - CARRENO-BUSTA (ŠPA)

6:4, 7:5



PAIRE (FRA/3) - BARRERE (FRA)

7:6 (4), 6:4



POUILLE (FRA/4) - KRAJINOVIĆ (SRB)



BASILAŠVILI (GRU/2) - TSONGA (FRA)