Rafael Nadal v letošnji sezoni še ni v najboljši formi na pesku. Čez 18 dni bo lovil 12. naslov na Roland Garrosu. Foto: Reuters

Kralj peska ni blestel v Monte Carlu in Barceloni, kjer je izpadel v polfinalu. V kneževini ga je nadigral Fabio Fognini, v katalonski prestolnici pa Dominic Thiem.

18-letni Kanadčan, ki velja za enega izmed največjih talentov svetovnega tenisa, je zelo dobro začel. Popustil je v osmi igri, ko je naredil kar pet neizsiljenih napak s forhendom. Nadal je v deveti igri zadržal servis in zanesljivo dobil uvodni niz.

Vratar madridskega Atletica Jan Oblak si je ogledal obračun Nadala in Augerja-Aliassima v častni loži v družbi Brazilca Ronalda, ki je zdaj predsednik Valladolida. Foto: EPA

V močnem vetru se Auger-Aliassime ni znašel na začetku drugega niza. Izgubil je začetni udarec v prvi in sedmi igri. Nadalu ni uspelo končati dvoboja na svoj servis v osmi igri, a je nato v maratonski deveti igri Kanadčan izgubil servis in tudi obračun. Nadal je unovčil šesto zaključno žogo po uri in 37 minutah.

Razmerje v osvojenih točkah je bilo 63:44. Auger-Aliassime je naredil 30 neizsiljenih napak, 16 od tega s forhendom.

V osmini finala se bo Nadal v četrtek srečal s Francesom Tiafoejem, ki je s 6:4, 3:6 in 6:3 izločil Philippa Kohlschreiberja.

Fognini bo v osmini finala izzval Thiema

Zmagovalec mastersa v Monte Carlu Fognini je s 6:2 in 6:2 odpravil Johna Millmana in se bo v osmini finala pomeril z Dominicom Thiemom. Zmagovalec tega obračuna se bo v četrtfinalu srečal z boljšim iz dvoboja med Rogerjem Federerjem in Gaelom Monfilsom.

Zverev končal kariero Ferrerja

David Ferrer je končal bogato kariero. V večernem obračunu je izgubil z branilcem naslova Alexandrom Zverevom. Španec je povedel s 4:1, nato pa je osvojil le še igro.

Razprodana Caja Magica je pričakovala novo presenečenje, potem ko je 37-letni Ferrer v torek izločil Roberta Bautisto Aguta. Nemec je imel drugačne načrte, predvsem v drugem nizu je bil precej boljši. Po koncu obračuna je Ferrer prejel stoječe ovacije. V bogati karieri je osvojil 27 turnirjev, od tega 15 na pesku. Leta 2013 je igral v finalu Roland Garrosa, a je izgubil proti Nadalu. Takrat se je tudi zavihtel na tretje mesto na lestvici ATP.

David Ferrer se je po koncu dvoboja znašel na rokah prijateljev. Imel je enajstminutni čustveni govor, zahvalil se je predvsem dolgoletnemu trenerju Javierju Pilesu. Foto: Reuters

Halepova "zavezala dve kravati"

Pri dekletih je Simona Halep ugnala Viktorio Kuzmovo s 6:0 in 6:0 po 45 minutah. Slovakinja, ki je na lestvici WTA na 46. mestu, je osvojila le 12 točk.

MADRID, 2. krog (M), tabela

(7.279.270 evrov, pesek)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - FRITZ (ZDA)

6:4, 6:2

CHARDY (FRA) - SCHWARTZMAN ARG)

6:1, 6:2

ČILIĆ (HRV/9) - STRUFF (NEM)

4:6, 6:3, 6:4

ĐERE (SRB) - DEL POTRO (ARG/7)

6:3, 2:6, 7:5

FEDERER (ŠVI/4) - GASQUET (FRA)

6:2, 6:3

MONFILS (FRA/15) - FUCSOVICS (MAD)

1:6, 6:4, 6:2

FOGNINI (ITA/10) - MILLMAN (AVS)

6:2, 6:2

THIEM (AVT/5) - OPELKA (ZDA)

6:7, 6:3, 1:0, b. b.

CICIPAS (GRČ/8) - MANNARINO (FRA)

6:2, 7:5

VERDASCO (ŠPA) - HAČANOV (RUS/11)

6:7, 6:1, 7:5

HURKACZ (POL) - POUILLE (FRA)

7:5, 6:1

A. ZVEREV (NEM/3) - FERRER (ŠPA)

6:4, 6:1

NIŠIKORI (JAP/6) - DELLIEN (BOL)

7:5, 7:5

WAWRINKA (ŠVI) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4

TIAFOE (ZDA) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:4, 3:6, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - AUGER ALIASSIME (KAN)

6:3, 6:3

MADRID, osmina finala (Ž), tabela

(7.021.128 evrov, pesek)

OSAKA (JAP/1) - SASNOVIČ (BLR)

6:2, 6:3

BENCIC (ŠVI) - KOZLOVA (UKR)

6:0, 6:2

HALEP (ROM/3) - KUZMOVA (SLK)

6:0, 6:0

BARTY (AVS/9) - PUTINCEVA (KAZ)

4:6, 6:1, 6:2

STEPHENS (ZDA/8) - S. DŽENG (KIT)

3:6, 6:3, 6:2

MARTIĆ (HRV) - VEKIĆ (HRV)

4:6, 6:3, 3:0, b.b.

BERTENS (NIZ/7) - SEVASTOVA (LAT/12)

6:1, 6:2

KVITOVA (ČEŠ/2) - GARCIA (FRA)

6:3, 6:3