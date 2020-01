Veselje Kyrgiosa po najbolj stresni igri življenja

Polfinale bo v soboto, finale v nedeljo

Sydney - MMC RTV SLO

Veselje Nicka Kyrgiosa in Alexa de Minaura po dramatični zmagi. Foto: Reuters

Avstralija in Rusija sta prvi polfinalistki teniškega ATP-pokala v Sydneyju. Še posebej razburljivo je bilo na dvoboju Avstralije in Velike Britanije, v katerem so gostitelji napredovali po izidu 18:16 v odločilnem nizu obračuna dvojic.