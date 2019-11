Elina Svitolina, osma igralka sveta, se je prvič letos prebila do finala WTA-turnirja. Foto: Reuters

Svitolina, ki je bila zelo prepričljiva v predtekmovanju (v vijoličasti skupini je dobila vse tri obračune), je prvi niz izgubila s 5:7, v drugem pa nasprotnici takoj vzela servis in niz (po novem brejku v deveti igri) dobila s 6:3. V odločilnem nizu je Ukrajinka povedla s 4:1, Belinda Bencic pa je nato dvoboj predala zaradi poškodbe, s katero je imela težave že v uvodnem nizu.



Svitolina je bila edina med elitno osmerico, ki je v Šenzen pripotovala brez finalnega nastopa v letu 2019, zdaj pa ima lepo priložnost za ubranitev lanskega naslova in za sijajno denarno nagrado 4,725 milijona dolarjev.

Trener z izbranimi besedami motiviral Simono Halep

V drugem finalu se merita Asleigh Barty in Karolina Pliškova.

Pliškova si je polfinale priborila v petek z zmago (6:0, 2:6 in 6:4) nad Simono Halep. Romunko je v najtežjih trenutkih tolažil trener Darren Cahill:

"Simona, poglej me. Zadnje tri igre si igrala sramotno. Ne moreš dobiti tega dvoboja, če boš igrala tako kot zadnje tri igre. Če si pripravljena, boš zmogla. Dajmo! Lahko končaš z veliko energije in zbranosti, ali pa nadaljuješ tako kot v zadnjih treh igrah. Tedaj nimaš priložnosti za zmago. Daj si priložnost in se vrni v igro. Vse je v tvojih rokah. Dovolj dobro si igrala, da imaš možnost za zmago. Začni udarjati, kot znaš, pa boš zmagala. Verjamem vate. Točko za točko. Izbiro imaš, vprašanje je, za kakšno športnico in tekmovalko se imaš. Ne gre za izid. Gre za to, kar se je zgodilo v zadnjih 15 minutah. Če si pripravljena, boš zmogla. Dajmo!"

Odličen motivacijski govor ni obrodil sadov ...

ZAKLJUČNI TURNIR WTA, ŠENZEN

(14.000.000 dolarjev, trda podlaga)

Polfinale:

BARTY (AVS/1) - PLIŠKOVA (ČEŠ/2)

4:6, -:-

SVITOLINA (UKR/8) - BENCIC (ŠVI/7)

5:7, 6:3, 4:1, b.b.