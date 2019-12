Caroline Wozniacki je januarja lani v izjemnem finalu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagala Simono Halep. Foto: Reuters

"Na teniških igriščih sem dosegla vse, o čemer sem sanjala, zdaj pa spoznavam, da je v življenju še veliko drugih stvari, ki se jim želim posvetiti," je zapisala na Instagramu.

Wozniackijeva je še zapisala, da se bo v prihodnje posvetila družinskemu življenju. Pred kratkim se je poročila z nekdanjim prvakom Lige NBA Davidom Leejem. Širila bo tudi ozaveščenost o avtoimunskih boleznih, med njimi revmatoidnem artritisu, ki je tudi njej med 14-letno kariero povzročal preglavice.

Poleg edine zmage na turnirjih za grand slam je osvojila tudi zaključni turnir serije WTA v Singapurju leta 2017, trikrat pa je nastopila tudi na olimpijskih igrah. Na turnirjih serije WTA Premier Mandatory je bila najboljša v Indian Wellsu leta 2011 in v Pekingu v letih 2010 in 2018.

Z 20 leti je oktobra 2010 zasedla vrh lestvice WTA, nato pa so se začele težave in leta 2016 je po številnih poškodbah padla na 74. mesto. Uspela ji je izjemna vrnitev med najboljše, ki jo je kronala v lanskem finalu v Melbournu, ko je s 7:6, 3:6 in 6:4 premagala Simono Halep po dveh urah in 49 minutah v veliki vročini v Rod Laver Areni. Ko se se lani začele težave z revmatoidnim artritisom, je padla na 38. mesto, kar je njena najnižja uvrstitev po letu 2007.