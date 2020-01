Beseda podnebje je bila prepričljivo izbrana za besedo leta. Foto: MMC RTV SLO

Beseda leta je bila razglašena na prireditvi, ki je potekala v atriju ZRC SAZU. V akciji že tradicionalno sodeluje naša spletna stran, letos pa tudi Delo. Strokovna komisija je med več kot 300 vašimi predlogi izbrala deset finalistov, med katerimi je 563 ljudi glasovalo za podnebje. Na drugem mestu je beseda šarcizem (254), na tretjem mestu pa brezogljičen (251).

Nad akcijo bedi Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

O podnebju in podnebnih spremembah je v zadnjih letih precej govora. Klimatologi že dolgo opozarjajo na nevarnost podnebnih sprememb (zadnjega pol stoletja se je povprečna temperatura na Zemlji dvignila za dve stopinji), različni scenariji pa kažejo, da se podobno gibanje lahko nadaljuje tudi proti sredini in koncu tega stoletja.

Arso: Javnost se zaveda problema

Vodja sektorja za analize podnebja na Agenciji Republike Slovenije za okolje Mojca Dolinar je izbor besede leta 2019 za MMC komentirala: "Spremljanje stanja podnebja je ena od osnovnih nalog Agencije za okolje. Naše meritve kažejo, da se je v Sloveniji podnebje v zadnjih desetletjih že močno spremenilo in tudi podnebne projekcije za prihodnost niso optimistične. Da je bila beseda podnebje med vsemi drugimi izbrana za besedo leta, pomeni, da se tudi splošna javnost zaveda problema podnebnih sprememb. To nam daje upanje, da se bomo nanje lažje prilagodili kot družba in kot posamezniki. Odločen korak k blaženju podnebnih sprememb je zmanjšanje porabe energije in energentov. S tem bi zmanjšali vzrok za spremembe podnebja, ki nas upravičeno skrbijo."

O podnebnih spremembah smo na MMC-ju pripravili več podrobnih prispevkov. Novembra smo tako za izhodišče vzeli spremembo okolja in nato pogledali na različne vidike, na katere bi to lahko vplivalo v prihodnosti (spremembe na področju hrane, prevoza, vremena, preizkus iz prve roke ...).

Kretnja leta: ustava

Akcije se je prvič udeležila tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je sodelovala z izborom kretnje leta. Za leto 2019 je to "ustava", ki je prejela 29 odstotkov glasov.

Klemen Berus napisal najboljšo pesem

V posebnem natečaju za najboljšo pesem je zmagal Klemen Berus. Več kot 40 kandidatov se je odzvalo na izziv napisati pesem, ki vsebuje vseh deset finalistk za besedo leta. Strokovna komisija je izbrala njegovo pesem z naslovom Najboljša pesem bo nagrajena! Zmagovalno pesem je uglasbil in zapel Matej Krajnc.

Najboljša pesem bo nagrajena?

Milenijec planem na vsak natečaj.

Večno prekarni novinec kulture,

zdaj končno odprl bom vrata v raj!

Napisal bom pesem, pobral to nagrado,

vrhunski načrt zagotovo uspe:

Vstavljal bom le besede najboljše −

deset finalistk, ostalih pa ne!

Ne bom sploh štel zlogov, razmišljal o formi,

klinc glede rime, naj grejo v rit!

Nekam na silo prisilko vrinem −

koza je cela, volk pa ubit.

Zapeljal bom avto v kakšen šarcizem,

čeprav nisem Šarec, poskusim lahko.

Na poti do cilja naj cesto zaprejo −

bom stopil na pločnik in vozil skiro.



A cilj se do zdaj mi je vedno izmuznil,

na vseh natečajih sem pogorel.

Mojstrovine ponujam; jih trg noče kupit −

trgovinsko vojno je z mano začel!



Brezoblični sistem v katerem živim,

uničuje podnebje, živali in prst −

in moje ideje "preveč brezogljične",

da doživele ognjeni bi krst.

Zdaj bliža se konec, a slava začenja!

Nič več ne bom se pomiloval!

Ta pesem je remek, se strinja Slovenija −

besede leta sem vanjo zmetal!

Deset jih je tu, finalistke vse zlate,

kdor tega ne vidi, je neandertalec.

Nagrada je moja, tu sploh ni debate −

razen če pesmi ne bere nebralec.



Beseda leta

2016: begunec

2017: evropski prvaki

2018: čebela

2019: podnebje