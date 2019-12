Akcijo beseda leta na ZRC SAZU vodi jezikoslovka Simona Klemenčič. Foto: MMC RTV SLO

Besede finalistke so:

- brezogljični,

- milenijec,

- nebralec,

- novinec,

- podnebje,

- prisilka,

- skiro,

- šarcizem,

- trgovinska vojna,

- volk.

Zmagovalko boste izbrali v spletni anketi od 3. do 9. januarja 2020, razglašena pa bo v živo. Prireditev bo potekala v Atriju ZRC 9. januarja točno opoldne. Poleg tega bomo ob tej priložnosti prvič razglasili tudi kretnjo leta, katere izbor že poteka pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Med 3. in 8. januarjem pa boste imeli tudi čas, da iz 10 besed kandidatk spesnite najlepšo pesem, ki jih bo povzemala. Najboljša pesem bo nagrajena.

Neologizem leta – likotisk

Komisija je že izbrala neologizem leta, to je beseda likotisk. Predlagatelj Rok Kaufman je obrazložil: "Menim, da bi bilo dobro, da (glede na tehnološki napredek) dobimo besedo za '3D print', ki gre lažje z jezika. Lik je tu mišljen kot prostorski lik, kot oblika, kar je navsezadnje to, kar '3D-printer' počne: s tiskom ustvari predmet glede na podano obliko v računalniku."

Najbolj iskana beseda na Franu je tehnikalija.