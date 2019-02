Potekajo tudi volitve 360 članov spodnjega doma parlamenta in 109 članov senata. Volitve guvernerjev in parlamentov zveznih držav pa bodo 9. marca. Foto: Reuters

Skoraj 120.000 volišč je vrata odprlo ob 8.00 po tamkajšnjem času, zaprla pa se bodo ob 14.00.

Nigerijci lahko novega predsednika, ki bo vodil skoraj 200-milijonsko državo, izbirajo med rekordnimi 73 kandidati. Glavna favorita za zmago sta sedanji predsednik Muhammadu Buhari iz vladajočega Vsenaprednega kongresa (APC) in kandidat opozicijske Ljudske demokratske stranke (PDP) Atiku Abubakar. Buhari je svoj glas že oddal, in ko so ga vprašali, ali v primeru poraza bo čestital Abubakarju, je odgovoril: "Čestital bom sebi."

Oba prihajata iz pretežno muslimanskega severa države in iz iste etnične skupine Fulani. Razen verskega in etničnega ozadja pa nimata veliko skupnega. 76-letni Buhari, ki prihaja iz zvezne države Katsina, je predan konservativen musliman, medtem ko ima 72-letni Abubakar, ki izvira iz zvezne države Adamawa, liberalne nazore in se zavzema za preseganje etničnih in verskih delitev v Nigeriji.

Muhammadu Buhari je prepričan v svojo zmago. Foto: Reuters

Strokovnjaki napovedujejo tesno bitko. Tisti, ki bo dobil več kot 50 odstotkov glasov, bo zmagovalec volitev v prvem krogu, a le, če bo hkrati dobil tudi najmanj 25 odstotkov glasov v dveh tretjinah izmed 36 zveznih držav, piše BBC.

Kdor koli bo zmagal, se bo moral hitro lotiti dela, saj Nigerijo pestijo varnostne grožnje, izpadi električne energije, korupcija in stagnirajoče gospodarstvo.

Eksplozije pred odprtjem volišč

Pred odprtjem volišč je v mestu Maiduguri, ki je prestolnica zvezne države Borno na severovzhodu države, odjeknilo več eksplozij, slišati je bilo tudi streljanje. Prav v Bornu je najmočnejša islamistična teroristična skupina Boko Haram, ki je sporočila, da bo ovirala volitve.