Sloni v Bocvani živijo na neograjenih prostranih območjih. Foto: EPA

Bocvana je velika okoli 582.000 kvadratnih kilometrov, a območje države poseljuje le 2,3 milijona ljudi. Na neposeljenih območjih prosto živi okoli 135.000 slonov, največ med vsemi afriškimi državami.

Bocvanske oblasti trdijo, da se je število slonov od prepovedi lova, ki jo je pred petimi leti uvedel nekdanji predsednik Ian Khama, močno povečalo. Vse večje slonska populacija naj bi vdirala v življenjski prostor ljudi in majhnim kmetovalcem povzročala izgubo zaslužka.



Vlada je zato umaknila prepoved in sporočila, da bo lov na slone potekal "urejeno in etično, v skladu z zakonodajo glede ohranjanja divjine, lova in licenciranja", vendar ni pojasnila, kako bodo našteto zagotavljali.

Okoljevarstveniki so razočarani nad potezo. "Ves svet se umika od lova, ki se obravnava kot zastarela praksa. Umik prepovedi je zelo škodljiv za podobo Bocvane kot vodilne države pri ohranjanju populacije slonov," je po poročanju Guardiana dejala strokovnjakinja za slone Paula Kahumbu iz Kenije.



Populacija v zadnjem desetletju manjša za 110.000 slonov

Mednarodno združenje za ohranjanje narave (IUCN) navaja, da se je v zadnjem desetletju število slonov po Afriki iz 516.000 zmanjšalo na 415.000, kar je v veliki meri posledica lova na slonovino. Organizacija ima, poleg leva in nilskega konja, slona tudi v svojem grbu.